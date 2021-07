Medaglia di bronzo al Team Dance Erario Academy ai Campionati di Danza Sportiva

Proseguono le gare dei Campionati di danza sportiva a Rimini iniziate lo scorso 9 luglio e, di pari passo, i successi portati a casa dal Team Dance Erario Academy di Manduria. Capitanato dagli insegnanti Gregorio Erario e Pamela Costa, mercoledì 14 luglio - alla sesta giornata di scontri sul parque - le atlete preparate dalla scuola manduriana conquistano ancora risultati importanti, tra cui la notevole medaglia di bronzo.

A raggiungere il podio classificandosi al terzo posto, è la squadra composta da Lucia Dimilito, Ilaria Tornese e Lara Calò nella disciplina latyn style sincronizzato. Un trio tutto al femminile che guadagna la medaglia di bronzo nella categoria “Open”. La seconda squadra vittoriosa del team Erario, composto dalle atlete Francesca Dimitri, Anna Malorgio e Sara Dimitri, arriva, invece, in semifinale nella categoria “Over 17”, anche loro nella medesima disciplina delle colleghe sportive.

A distinguersi in queste giornate competitive organizzate dalla Fids (Federazione italiana di danza sportiva), è sempre l’accademia Erario che anche nella prima giornata di gara aveva ottenuto grandi risultati. Le atlete Lucia Dimilito e Lara Calò lo scorso venerdì 9 luglio si sono piazzate, infatti, al 3^ e al 4^ posto per la disciplina latin style show con le splendide coreografie di “Giovanna D’arco” e “Maleficent”.

Ai Campionati di danza sportiva - alla sua tredicesima edizione - arrivano atleti da tutta Italia e non solo, un palco prestigioso e internazionale quanto difficile da calcare, ma è anche un piacevole spettacolo da vedere dal vivo, tra paillettes e ricami, e in diretta streaming sulla piattaforma FidsChannel. La bandiera azzurra tiene testa all’Europa non solo nel calcio, ma al mondo proprio con la danza sportiva, con un pizzico di cuore messapico.

Marzia Baldari