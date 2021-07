Atlete manduriane sul podio dei Campionati italiani di danza sportiva

Alla prima giornata dei Campionati Italiani di Danza Sportiva della Fids (Federazione italiana danza sportiva), svolta il 9 luglio, due atlete manduriane raggiungono risultati importanti e anche il podio. A preparare le atlete sono il duo Gregorio Erario e Pamela Costa del Team Dance Erario Academy di Manduria.

Si chiamano Lucia Dimilito e Lara Calò, le ballerine vittoriose della prima giornata di gara del Campionato di danza sportiva che proseguirà fino al 25 luglio. Lucia Dimilito si piazza la 4 ^ posto nella categoria 15/16 anni - classe A solo femminile - per la disciplina latin style show con la coreografia “Giovanna D’arco”. È ancora l’atleta Lucia che, insieme alla compagna di danza Lara Caló, raggiunge il podio classificandosi al 3^ posto con la coreografia “Maleficent”, nella medesima disciplina e nella categoria 15/16 anni della classe A duo femminile.

Giunta alla tredicesima edizione, i Campionati Italiani di Danza Sportiva 2021 rappresentano un punto di riferimento per gli atleti italiani e internazionali che si danno battaglia all’interno dei padiglioni riminesi e che, quest’anno, hanno visto trionfare le atlete di Manduria. Questi, però, non sono i primi successi del Team Dance Erario Academy che si era già distinto a Riccione, lo scorso marzo, ottenendo nuove vittorie dal suo team sportivo.

Tra spettacolo e sport, competizione e intrattenimento, i Campionati di danza sportiva rappresentano un momento di grande festa e condivisione, oltre che di premiazioni. Quest’anno, inoltre, l’edizione appena iniziata e ospitata nel territorio di Rimini, potrà essere vista per la prima volta in diretta comodamente da casa sui personali dispositivi digitali attraverso la piattaforma FidsChannel. La Federazione italiana danza sportiva ha, infatti, provvisto il quartiere fieristico di quattro maxi schermi per ciascun padiglione.

Marzia Baldari