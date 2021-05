“Una via per tutti, tutti per una via”, Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese

“Una via per tutti, tutti per una via”: è lo slogan scelto dal Coordinamento dal Basso, FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) insieme a tante altre organizzazioni ambientaliste, per la giornata della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese. Un progetto rilevante che assume quasi connotati sognatori.

Cinquecento kilometri da Caposele a Leuca, tre le Regioni coinvolte, Campania, Basilicata e la Puglia Capofila, nell’ambizioso progetto. Da tempo si chiede alle Regioni di procedere celermente, creando un’unica cabina di regia. Ed è proprio questa la motivazione che ha spinto la neonata FIAB MANDURIA ed il suo Presidente Fabiola Molendini e tutti i soci FIAB Manduria “ A ruota libera” ad unire le proprie forze e coinvolgere le amministrazioni comunali di Sava, Manduria ed Avetrana, comuni del tarantino coinvolti nel passaggio di questo meraviglioso itinerario, oltre che le numerose associazioni che partecipano attivamente.

Il percorso attraversa e racconta territori unici e meravigliosi, dall’Irpinia al Vulture, dall’Alta Murgia alla Valle d’Itria, dall’Arneo alla terra del Capo di Leuca. Non si tratta “solo” di una pista ciclabile riservata al transito dei ciclisti, ma di un percorso che chiunque potrà percorrere , a piedi e in bici, e da qui il titolo della giornata. La Ciclovia/Viaverde dell’Acquedotto pugliese rappresenta una vera e propria possibilità di sviluppo di turismo sostenibile, di valorizzazione delle nostre risorse naturalistiche e storicoculturali presenti nel nostro territorio.

Una via per tutti: ovvero un itinerario inclusivo adatto a tutti, aperto a tutti. Tutti per una via: tutti insieme a rivendicare pacificamente ma con forza il compimento di un grande progetto, fiore all’occhiello per tutto il Sud Italia.

La locandina dell’evento, unica per tutte le organizzazioni aderenti è stata disegnata da Alberto Marescotti, architetto della mobilità sostenibile e grafico per passione.

FIAB Manduria e le numerose associazioni aderenti all’iniziativa vi aspettano nelle piazze di Sava, Manduria ed Avetrana per trascorrere insieme una giornata all’aria aperta, sempre nel rispetto delle norme anticovid, a supporto di un progetto unico per il Mezzogiorno e per il nostro territorio. Per informazioni sono disponibili i numeri: 348.8804489 - 388.3682632 - 334.3477737.

Programma in breve: - Fiab Manduria “A Ruota Libera” con numerose associazioni locali, Una via per tutti, tutti per una via: Escursione in bici di km 17.5, partenza del gruppo da Sava con in testa campione paralimpico e Presidente Onorario di FIAB Manduria, Leonardo Melle, a cui si aggregheranno tutti i gruppi di Manduria. Destinazione Masseria e zona archeologica "Li Castelli", dove arriverà anche il gruppo da Avetrana. Accoglienza dalla guardia ambientale a cavallo. Breve escursione in zona archeologica.

PROGRAMMA DETTAGLIATO.

Comuni interessati e patrocinanti: Manduria, Sava , Avetrana.

I. Sava, Piazza San Giovanni.

Raduno ciclisti ore 8.45, i saluti del Sindaco Avv. Dario Iaia e partenza (ore 9.30 max) della Manifestazione con in testa al gruppo il Campione paralimpico Leonardo Melle. Il percorso proseguirà verso Manduria attraverso le seguenti strade: Via Regina Elena; Piazza della Vittoria; Via XI Febbraio ed innesto con SP 93; svolta a dx su Strada Torre 9 e collegamento con SP94 in direzione stazione Ferr. di Sava; svolta a dx su SP 95 verso contrada Scrasciosa / Campo dei Fiori; Attraversamento semaforo SS7TER; Via Meschinella ; Via Santo Stasi; Via Bizzarri; Via G. Mazzini; Piazza Sant'Angelo; Corso XX Settembre; Piazza Garibaldi.

II. Manduria, Piazza Garibaldi.

Allestimento punto informativo e di ristoro per i ciclisti provenienti da Sava, arrivo previsto ore 10.30 (Km percorsi 11,50). Presentazione della manifestazione da parte della Presidente FIAB, i saluti del Sindaco Gregorio Pecoraro. Aggregazione del gruppo ciclistico FIAB Manduria e prosecuzione della manifestazione (ore 11.00 max ) attraversando di seguito le vie : Corso XX Settembre; Piazza Vittorio Emanuele; Via Santa Lucia; Via per Avetrana direzione Avetrana; svolta a dx Piazza Don Luigi Neglia / Via Monte dei Diavoli; innesto e prosecuzione su Strada vicinale della Creta; svolta a sin. per strada Arneo / ciclovia AQP ; passaggio su SP 138 in zona Castelli .



III. Avetrana, Piazza Municipio

Raduno ciclisti ore 9.30, i saluti delle Autorità Comunali e partenza ore 10.30 max, percorrendo in direzione Manduria la Strada Provinciale SP 138 per 3,80Km e Strada di Servizio ARNEO per i restanti 4Km sino a raggiungere la zona “Li Castelli” dove il gruppo ciclistico Avetranese, si aggregherà con gli altri gruppi partecipanti.



IV. Masseria e zona Archeologica “ Li Castelli”.

Arrivo ore 11.45 circa; Punto di ristoro per tutti i partecipanti, (Km percorsi 17,50) aggregazione con il gruppo ciclistico Avetranese proveniente da Avetrana attraverso la Strada di servizio Arneo / Ciclovia AQP, con il gruppo Trekking Messapia Trek e Vento Refolo, segue breve escursione nella parte archeologica della zona Castelli a cura della Dott.ssa Anna Zingarello e chiusura della manifestazione, ore 13.00 circa.