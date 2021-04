Da Manduria nasce lo "Swim Forum": il nuovo social network dei nuotatori

L'idea innovativa lanciata a novembre 2020, dopo l'ennesima chiusura degli impianti natatori, nasce da due manduriani doc, ovvero il prof. Daniel Maiorano e Coach Giuseppe Mero titolari di ASD SPORT 360° MANDURIA. I due soci, veterani nel mondo del nuoto, grazie alla preziosa partnership con Icos Sporting Club, la società natatoria più grande in Puglia, insieme alla stretta collaborazione dei responsabili degli impianti natatori Icos di Manduria (prof. Danilo De Cuia), di Monopoli (prof. Giancarlo Tropeano) e San Giorgio Ionico (prof.ssa Zappatore Patrizia). Hanno dato vita a incontri settimanali sulla piattaforma digitale GOOGLE MEET dove hanno partecipato tutti gli atleti agonisti e non, genitori e iscritti alla scuola nuoto Icos Sporting Club e non solo.

Ad oggi lo SWIM FORUM è arrivato alla puntata numero 17. Sono stati affrontati diversi temi e sono intervenuti tanti ospiti d'eccellenza come atleti, dirigenti sportivi e professionisti strettamente legati al mondo dello sport.

Tra i tanti ricordiamo: Benedetta Pilato (pluricampionessa e futura protagonista alle prossime olimpiadi di Tokyo 2021), Marco D'Aniello (nuotatore autistico che detiene il record Nazionale nei 50sl, autore del Libro "IL MIO TUFFO NEI SOGNI"). Paolo de Vizzi (subacqueo diversamente abile e recordman mondiale di immersione prolungata con erogatore). Veronica De Cuia (pallanuotista professionista che opera massima serie A1), Cavedini Lorenzo (nuotatore classe 2002, specialista nei 200 delfino ottavo assoluto in Italia). Antonello Risola (allenatore di pallanuoto maschile serie A2. Vincenzo Daggiano (mezzofondista e presidente e D.T dell'associazione APULIATHLETICA). Rita De Nitto (esperta fitness presso la palestra SPRING SPORT). Antonio Tondi (presidente regionale Puglia della Federazione Italiana Triathon). Dott. Michele Pastorelli (Biologo nutrizionista) Dott. Federico Russo (Psicologo clinico e della salute). Dott.ssa Maria Luisa Tagliente (Osteopata)

Oltre ad alcuni interventi a sostegno dello sport e dell'iniziativa da parte del sindaco di Manduria Dott. Gregorio Pecoraro. Il fine ultimo dell’iniziativa è quello di creare un canale di confronto che accomuni tutti gli amanti delle discipline natatorie. Una vera community per eventuali collaborazioni sportive, per scambiare le idee e condividere i propri sogni. In attesa che si possa nuovamente tornare alla normalità e praticare lo sport per cui uno è appassionato.