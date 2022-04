Natura e ambiente "Plastic Free" fa pulizia nelle campagne di Avetrana

L'associazione di volontariato “Plastic Free” di Avetrana promuove per domani una raccolta dei rifiuti nelle campagne. L’iniziativa si terrà dalle ore 9 alle ore 12 in contrada Modunato mentre il ritrovo dei partecipanti sarà in Via Lago di Varano