Una soluzione alternativa per la pubblicità: le sacche personalizzate con logo

Utili sia per le donne che per gli uomini, le sacche personalizzate rappresentano una tipologia di prodotto che fa della praticità il proprio punto di forza. È un luogo comune che vale la pena di smentire quello secondo il quale tale accessorio rappresenta una prerogativa prettamente femminile. Anche nel guardaroba degli uomini, infatti, ci può essere spazio per uno zaino elegante o sportivo, ma anche per delle borse o magari delle sacche, da usare durante gite o escursioni, come pure nella vita di tutti i giorni. Ma che cosa vuol dire personalizzare una sacca? In primo luogo, renderla unica, in modo da avere a disposizione un accessorio speciale che possa essere utilizzato in ogni momento dell’anno, sia nei mesi invernali che in quelli estivi: l’importante è trovare i giusti abbinamenti e saper giocare – se così si può dire – con i tessuti.

Non solo borse

Mentre le borse diventano sempre di più accessori indispensabili per donne e uomini di tutte le età, ecco che sul mercato fanno capolino anche proposte alternative: come le sacche e gli zaini, appunto. Si tratta di accessori che non hanno solo una finalità pratica immediata, ma che contribuiscono anche a caratterizzare la personalità di chi lo utilizza. A prescindere dal proprio look e dal proprio stile, si può andare in giro sfoggiando un gadget di cui essere fieri, con il giusto tocco di informalità e di praticità.

Come trovare la sacca personalizzata giusta

Sono numerose le alternative a disposizione fra cui è possibile scegliere: per esempio una sacca in cotone naturale o in tela, con un design essenziale e una capienza ampia. Si tratta di un tipo di prodotto che può essere accostato con facilità a qualunque tipo di abbigliamento sportivo, per altro in maniera ecologica e rispettando l’ambiente grazie a una composizione basata su materiale ecosostenibile. In alternativa si potrebbe optare per uno zaino a sacca personalizzato realizzato in nylon, da usare per gite in montagna o escursioni, grazie a cui si può avere un cambio di vestiti sempre a portata di mano. da non sottovalutare, poi, gli zaini dotati di uno scomparto inferiore a parte, utili per esempio per chi vuole andare in palestra subito dopo il lavoro.

Gadget di qualità

Come è facile intuire, dunque, le sacchette personalizzate si configurano come dei gadget davvero ottimi, e utili per dare un tocco personalizzato a un marchio. I risultati che si possono ottenere in questi modo sono molteplici: per esempio perché il cliente viene fidelizzato di più, ma non solo. Si pensi a una sacca personalizzata con un logo aziendale: è senza dubbio un regalo destinato a essere apprezzato da chi lo riceverà. Le aziende potrebbero decidere di omaggiare in questo modo non solo i clienti più fedeli, ma anche i collaboratori che hanno dimostrato maggiore serietà e maggiore impegno nel proprio lavoro.

I feedback di natura promozionale

Un altro aspetto che merita di essere messo in evidenza ha a che fare con il feedback che può essere ottenuto sul piano promozionale. Con uno zainetto personalizzato, infatti, il nome del brand viaggia sulle spalle di chi lo indossa, il che favorisce una diffusione ottimale. Nel caso in cui non si abbia un budget troppo limitato, può essere una buona idea quella di sostenere o di sponsorizzare un evento sportivo regalando o mettendo in palio delle sacche.

StampaSi e le sacche personalizzate

Grazie al sito di StampaSi è possibile personalizzare sacche e zaini personalizzati in base alle proprie necessità e secondo le quantità di cui si ha realmente bisogno. A disposizione dei clienti c’è una gamma molto ampia di suggerimenti e di modelli. Per le quantità minime si può trattare di 100, di 50 o anche solo di 30 pezzi, a seconda del modello che si desidera. Una delle proposte più interessanti è rappresentata dallo zaino in poliestere dotato di vano scarpiera, che è disponibile in varie tonalità e fa della leggerezza uno dei suoi punti di forza più evidenti. Come tutti gli altri prodotti, anche questo può essere personalizzato con loghi e scritte di vario genere, sempre scelte dalla clientela. Idem dicasi per i sacchetti in tessuto non tessuto dotati di chiusura a strozzo, che abbinano convenienza economica e semplicità. La consegna viene effettuata entro 7 o al massimo 10 giorni, ma può essere velocizzata a fronte di un piccolo supplemento.

Le opzioni di personalizzazione

Le opzioni di personalizzazione variano in base al materiale. Per esempio, quando si ha a che fare con delle sacche con cordino, si può scegliere la tecnica serigrafica fino a due colori al massimo, mentre una soluzione alternativa è rappresentata dalla sublimazione con stampa a colori. Questa è una tecnica consigliata soprattutto per le sacche in poliestere, con il cordino che può essere scelto in colori differenti in base ai gusti.