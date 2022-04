A Manduria il primo "Recruiting day": più candidati per il settore accoglienza ed hotellerie

La Borsa Lavoro Turismo Confcommercio entra nella seconda fase, dopo quella di indagine e raccolta dati, con i ‘Recruting Day’, le giornate finalizzate alla ricerca e selezione di personale da collocare nelle imprese del turismo della rete Confcommercio Taranto. Giornate dedicate all’incontro tra le imprese che hanno modo di verificare la compatibilità dei profili curriculari con le proprie esigenze, ed i candidati, per i quali questo momento rappresenta l’occasione per farsi conoscere, per raccontare in prima persona le proprie esperienze ed competenze.

Il calendario degli incontri che prevede vari appuntamenti organizzati sul territorio provinciale, ha preso il via da Manduria dove già nella mattinata di ieri oltre venti candidati del settore accoglienza e hotellerie hanno incontrato alcune imprese del territorio e per dieci di questi, dopo una breve presentazione, si sono avviati i colloqui singoli con la prospettiva di ricevere proposte contrattuali non solo per la stagione estiva, ma anche per il resto dell’anno, trattandosi di aziende che sono operative per dodici mesi. Altre strutture ricettive che per motivi tecnici non hanno potuto prendere parte al momento di matching, hanno richiesto di poter visionare i curricula . Nel pomeriggio, i lavori sono proseguiti con gli incontri nel settore food (aiuto cucina, addetto sala, barman etc.) con dieci candidati e quindici aziende associate operative tra Manduria, Lizzano, Torre Colimena e Maruggio. Anche in questo caso, i colloqui sono andati a buon fine ed ogni candidato, anche i più giovani e senza esperienza, ma con una evidente voglia di mettersi in gioco ed entrare nel mondo del lavoro, hanno trovato la propria collocazione tra le diverse mansioni proposte dalle aziende presenti.

“L’unico aspetto che ha lasciato interdetti gli operatori del settore, è l’esiguo numero di candidati nel settore ristorazione ed infatti su circa 90 candidature effettive per la sola area di Manduria, è risultato che meno del 40% desidera o aspira ad una mansione di addetto sala, barman o cucina. E’ emerso che pur senza esperienza o conoscenza della lingue, la maggior parte dei candidati desidera lavorare nel mondo dell’accoglienza cliente prettamente inteso come, segreteria, front office o customare care in alberghi e residence. Un dato che ci lascia sorpresi – commenta Tullio Mancino, direttore di Confcommercio Taranto- considerato l’interesse di tanti giovani, come emergerebbe dalle inchieste giornalistiche, dai seguitissimi reality sul cibo - per il mondo della ristorazione. Ricordiamo che il food tourism è sempre più in crescita e che l’enogastronomia rappresenta una motivazione di viaggio importante per oltre il 20% dei turisti. Il lavoro di un commis di sala, a torto sottovalutato, è di grande responsabilità per l’immagine del ristorante, per l’accoglienza ed il benessere dell’ospite. Un lavoro che richiede anche una conoscenza del territorio ed una capacità di espressione e di relazione nella fase di presentazione di un piatto o di un prodotto tipico. Riteniamo che occorra far capire ai nostri giovani - che scelgono un percorso formativo in ambito turistico- che un piatto presentato bene è un momento importante di promozione del territorio.”