Viaggiare in America: tutte le regole da seguire in seguito all'emergenza Covid

Chi desidera viaggiare per gli Stati Uniti d'America sarà felice nel sapere che dallo scorso novembre è possibile tornare a spostarsi verso questa meta per diverse motivazioni quali turismo, affari e così via. Infatti, dopo il blocco ai viaggi del Travel Ban, gli USA hanno riaperto le loro frontiere a tutti i soggetti vaccinati o in possesso di un certificato di tampone negativo. Queste regole, naturalmente, valgono anche per i cittadini italiani o provenienti da qualsiasi altro Paese dell'UE.

Non servirà sottostare a regolere di quarantena o periodi di isolamento. Invece, rimane obbligatorio il possesso dell'autorizzazione elettronica al viaggio, che prende il nome di ESTA, o di un visto USA sul proprio passaporto. Oltre a questi obblighi si devono anche seguire altre specifiche regole legate al contenimento della pandemia di Coronavirus.

Quindi, per chi vuole approfittare dei prossimi ponti tra Pasqua e le altre festività o vuole organizzare l'estate 2022 sulle fantastiche coste della California, vediamo quali sono tutti i requisiti da possedere per viaggiare negli Stati Uniti, partendo dai dettagli sul visto.



Le principali informazioni sul visto per un viaggio negli Stati Uniti

Chi vuole recarsi negli USA e non possiede un visto può affidarsi al sistema elettronico per l'autorizzazione al viaggio. La richiesta di questa documentazione può essere effettuata soltanto online e ha un costo totale di circa 72 dollari. Per ottenerlo basterà compilare un modulo con semplici informazioni come generalità, recapiti e numero di passaporto.

Con l'ESTA si può viaggiare in tutti gli Stati Uniti sia per fini turistici che di affari. Non è possibile, invece, lavorare. Per quest'ultimo caso, infatti, serve una precisa tipologia di visto usa, come ad esempio quelli di categoria L, H, P, O. Per quanto riguarda i visti turistici non ESTA, questi appartengono alle categorie B1 e B2. Il visto USA vero e proprio va richiesto quando l'ESTA è stato rifiutato, nel caso i cui il turista non abbia una cittadinanza in una nazione non appartenente al "Visa Waiver Program" o se il viaggio di affari o con fine turistico superi i novanta giorni.

I visti B1 e B2 possono essere richiesti nella propria ambasciata o presso un consolato americano. Sono validi per dieci anni e permettono di effettuare più viaggi. Ogni permanenza, però, non deve superare il totale di sei mesi. Il costo per questi visti USA ammonta a 160 euro.

Altri requisiti da rispettare quando si viaggia per gli USA

Innanzitutto, chi vuole partire per un viaggio in America deve avere completato il ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni. In alternativa, occorre sottoporsi a tampone molecolare il giorno prima della partenza per la meta prescelta. Come già accennato, indispensabile è il possesso di un visto USA o di un ESTA.

Per quanto riguarda i vaccini, in America vengono accettati i soggetti vaccinati con Moderna, Pfizer o Johnson&Johnson, vaccini che hanno ottenuto l'autorizzazione e anche chi ha ricevuto, invece, le diverse dosi degli altri vaccini distribuiti nella altre parti del mondo. Nessun limite anche per coloro i quali sono stati vaccinati, nel corso dei richiami, con vaccini di tipologie diverse.

Viaggiare verso gli Stati Uniti partendo dall'Italia

Anche i cittadini italiani possono riavere, finalmente, la possibilità di recarsi in America e visitare tutte le località desiderate per godersi giorni di vacanza o organizzare viaggi di affari in ognuna delle mete desiderate. Come già accennato, attualmente è possibile evitare la quarantena. Per far sì che ciò sia possibile, è necessario compilare un preciso formulario di localizzazione online che prende il nome di "digital Passenger Locator Form (dPLF)". Questa documentazione può essere fornita da chi viaggia sia tramite dispositivo digitale che in forma cartacea nel corso dell'imbarco per il volo.

Oltre al controllo di questo documento, durante l'imbarco il personale di sicurezza si occuperà anche della verifica del green pass che viene rilasciato, come è ormai noto, o in caso di completamento delle 3 dosi vaccinali o dopo aver ottenuto un esito negativo da tampone molecolare che, ricordiamo, deve essere eseguito entro le settantadue ore prima della partenza.