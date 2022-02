Assicurazione auto con satellitare: pro e contro

L’assicurazione auto con satellitare è sempre più diffusa: ormai la maggior parte delle compagnie assicurative offre la possibilità di optare per tale soluzione, che a ben vedere offre diversi vantaggi. Si tratta dunque di una tipologia di assicurazione RC Auto che vale la pena prendere in considerazione, ma vediamo nel dettaglio come funziona, quali sono vantaggi e svantaggi da conoscere.

Assicurazione auto con satellitare: come funziona

La polizza auto con satellitare prevede l’installazione della scatola nera, chiamata anche black box, all’interno del veicolo dell’assicurato. È questo l’aspetto che la distingue dalle altre forme di RCA: chiunque scelga tale prodotto accetta che sulla propria auto venga installato un dispositivo GPS, il quale svolge numerose funzioni. La scatola nera è infatti in grado di registrare diverse informazioni: non rileva esclusivamente la posizione del veicolo ma anche la velocità, i chilometri percorsi, lo stile di guida del conducente e via dicendo.

Al giorno d’oggi è possibile stipulare assicurazioni con scatola nera on line, in modo semplice ed immediato. L’unica cosa che bisogna fare è provvedere all’installazione del dispositivo satellitare, che nella stragrande maggioranza dei casi viene effettuata gratuitamente dalla compagnia assicurativa previo appuntamento.

Assicurazione auto con satellitare: i vantaggi

I vantaggi dell’assicurazione auto con scatola nera sono molteplici ed è per questo motivo che al giorno d’oggi in molti scelgono tale opzione. Innanzitutto, nella maggior parte dei casi, grazie al dispositivo elettronico installato sul proprio veicolo è possibile contare su un servizio di assistenza stradale 24 ore su 24. Esistono infatti compagnie assicurative che propongono scatole nere di ultimissima generazione, con dispositivi anche posizionabili all’interno dell’abitacolo e dotati di funzionalità avanzate come il vivavoce ad esempio.

Un altro innegabile vantaggio dell’assicurazione auto con satellitare è che in caso di furto è possibile localizzare il veicolo e addirittura ricevere una notifica immediata sul proprio smartphone. La black box, dunque, funge anche da antifurto, il che rappresenta un plus non indifferente.

Inoltre, in caso di incidente è possibile grazie alla scatola nera far valere le proprie ragioni e dimostrare di essere nel giusto. Questo dispositivo, infatti, registra ogni movimento del veicolo, dunque è in grado di certificare la posizione dell’auto nel momento dell’impatto. Qualora non si potesse procedere con la constatazione amichevole, dunque, si può ricorrere a tale strumento per dimostrare la propria innocenza.

A tutto ciò va aggiunto che spesso scegliendo di installare il dispositivo satellitare è possibile ottenere degli sconti speciali sulla RCA o su alcune garanzie accessorie come la polizza contro i furti.

Assicurazione auto con satellitare: gli svantaggi

L’assicurazione auto con satellitare presenta senza dubbio più pro che contro ed è per tale motivo che sempre più automobilisti scelgono questa opzione. Tra le critiche mosse a tali dispositivi, ci sono quelle legate al fatto che viene registrato ogni movimento del veicolo, così come lo stile di guida del conducente, la velocità, i chilometri percorsi e via dicendo. Ogni informazione viene memorizzata e ciò si scontra con il rispetto della privacy. Un dettaglio che al giorno d’oggi ormai non fa più una grande differenza, visto che per essere localizzati basta avere il proprio smartphone acceso!