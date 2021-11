Mercato azionario: resta alta l'attenzione per i titoli farmaceutici e petroliferi

Gli utili prodotti dai titoli farmaceutici e petroliferi continuano a destare particolare interesse, vista anche una congiuntura macro-economica ancora positiva per questi settori. In media, nell'ultimo anno, i titoli farmaceutici sono cresciuti in maniera talvolta significativa, arrivando in alcuni casi anche ad incrementare il proprio valore di 200 miliardi. I titoli più noti sono sicuramente quelli relativi ai produttori dei famosi vaccini anti-covid19: Pfizer in un anno è cresciuta del 30,88%, Moderna ha realizzato un rally che è andato oltre il 200% e Astrazeneca ha incrementato il proprio valore del 14% circa.

Altrettanto interessanti sono state le fluttuazioni relative ai titoli petroliferi: +50% circa in un anno per BP e Royal Dutch Shell, Repsol ha accresciuto il proprio valore del 36% e l'italiana Eni ha fatto segnare un nettissimo +70%. Questi sono soltanto alcuni esempi che mostrano come i titoli farmaceutici e quelli petroliferi abbiano beneficiato di un andamento particolarmente positivo negli ultimi dodici mesi. Di conseguenza è normale che analisti e investitori si chiedano quale possa essere il futuro di questi segmenti azionari.

Da un lato vi è infatti la consapevolezza che nessun titolo può crescere all'infinito, in quanto prima o poi raggiunge il suo picco massimo che innesca le vendite e quindi una perdita di valore. Dall'altro vi sono però delle proiezioni molto interessanti per il 2022, che indicano che questi ambiti potrebbero continuare a crescere. Per chi non è dello stesso avviso e si attende un calo su questi listini esiste poi anche la possibilità di vendere allo scoperto, ovvero di generare profitti in caso di perdita di valore.

Come valutare un investimento in borsa

Chi sta pensando alla possibilità di investire su titoli azionari, dovrebbe prima informarsi su come muoversi correttamente. In quest’ottica, può essere utile leggere l’articolo che spiega come comprare azioni realizzato dagli esperti di Diventaretrader.com, che offre degli spunti interessanti per aiutare l’utente ad operare con consapevolezza sui mercati finanziari. Il primo passo da compiere con molta attenzione riguarda infatti la scelta di una piattaforma di trading online sicura e affermata. Queste sono infatti soggette a delle normative molto stringenti, come ad esempio la totale separazione degli utili prodotti dai fondi investiti dai propri clienti.

Una volta selezionata una buona piattaforma di trading online, conosciuta e in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle normative vigenti, sarà anche possibile iniziare ad investire nel mercato azionario. Ovviamente è molto importante valutare con attenzione un titolo prima di decidere se acquistarlo o meno. Alcuni dei fattori utili da considerare sono:

Andamento macro-economico.

Fondamentali della società.

Previsioni future.

Elaborazione di una strategia d'investimento.

Decisioni di investitori famosi.

In tal senso è molto utile considerare che i migliori broker presentano anche ai propri iscritti dei report con i risultati del periodo, permettono di vedere se la maggior parte degli investitori vende, conserva o acquista un titolo e di leggere le previsioni di famosi analisti. Inoltre alcune piattaforme di trading online permettono anche di beneficiare del cosiddetto Copy Trading, ovvero di copiare gli investimenti fatti da esperti del settore, ovviamente con importi differenti.

Strategie d'investimento e tempistiche

Le differenti strategie d'investimento dipendono sempre dalle conoscenze del trader, ovvero di colui che investe in un mercato azionario, dal tempo che questo desidera concedere all'investimento perché produca utili e dall'ammontare del suo capitale. In alcuni casi le azioni vengono comprate e rivendute dopo un breve periodo di tempo, anche a fronte di un utile contenuto (generalmente compreso tra il 2 e il 5%) ma realizzato talvolta anche in poche ore.

In altri casi invece gli investitori propendono per un investimento nel lungo termine, sperando che il titolo possa essere protagonista di una crescita significativa nel tempo. Questi possono essere tenuti ad esempio per sei mesi o talvolta anche un anno. Inoltre grazie ai migliori broker del settore è anche possibile operare la vendita allo scoperto, ovvero "scommettere" su un andamento ribassista di un titolo e produrre utili nel caso in cui questo si verifichi.

Le piattaforme di trading online permettono quindi, potenzialmente, di generare profitti o perdite in qualsiasi circostanza, a seconda che vi sia una giusta lettura della situazione. In conclusione quindi i titoli azionari relativi ai settori farmaceutici e petroliferi continuano a destare molto interesse e ad attirare nuovi investitori, anche se non è possibile prevedere il loro andamento relativo ai prossimi mesi. Sicuramente infatti anche le loro performance di crescita così nette, hanno convinto molte persone ad investire in borsa e queste sono agevolate dal fatto che possono farlo in modo sicuro grazie alle migliori piattaforme di trading online.