E' in arrivo “La bellezza dell’attimo”, il nuovo libro di Tonino Filomena e Maria Grazia Destratis. Il libro, edito da Passerino Editore, patrocinato dal Sindacato Libero Scrittori Italiani e promosso da la Voce di Maruggio, è composto da 132 pagine stampate su carta lucida pregiata con 61 illustrazioni a colori. Riprende i liberi pensieri dello scrittore Tonino Filomena, impreziositi dalle incantevoli fotografie di Maria Grazia Destratis, autrice tra l’altro di inedite poesie introspettive. Gli autori hanno portato alla luce le riflessioni custodite nella loro memoria e le immagini del vivere quotidiano di ognuno di noi; risvegliato il passato e “catturato” con un click l’attimo fuggente del nostro presente. Parole scritte, sparse qua e là, e “momenti contemplativi” riflessi nello specchio del Tempo.

Il volume si apre con la Presentazione di Dina Turco, scrittrice e critica letteraria: «Uno scrittore di lungo corso e storico appassionato (Tonino Filomena ndr), incontra una poetessa in erba e fotografa di talento (Maria Grazia ndr) ), e da questo consesso artistico nasce una sinfonia di straordinaria quanto rara bellezza, espresso in forma di parole preziose ed incastonate come diademi, ed immagini che a tali gemme imprimono luce e vigore (…). L’opera si presta ad una lettura attenta, partecipata, condivisa. È la carezza dolce ed il pensiero greve, il bacio e lo schiaffo, il sogno e la realtà, in un mélange avvinto alla forza espressiva con cui i due coautori arditamente si confrontano. E tra ispirazioni dotte ed analisi profonde, tra parole cariche di cultura ed immagini pregne di suggestioni, l’opera della Gitana colta e del Maestro del Tempo rincorre gli spazi del cuore e le tortuosità dell’anima, spaziando nella porzione di telo siderale che appartiene alla malia dell’ispirazione profonda e alla seduzione dell’Arte».

Il libro è reperibile presso la Libreria-edicola di Marisa Santoro via Malta, 51 Maruggio (telefono 099.676352), anche online in formato: Ebook su Mondadori Store e Amazon.it , oppure può essere richiesto direttamente agli autori: toninofilomena@libero.it – mdestratis@gmail.com