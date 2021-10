Menopausa: i sintomi principali, fasi e trattamenti

La menopausa è un momento che arriva per tutte le donne, e che segna il termine del periodo di fertilità. In sintesi, quando giunge la menopausa non si presentano più i cicli mestruali e dunque la donna non può più restare incinta. In questa fase della vita si manifestano anche alcuni sintomi e controindicazioni collaterali, che vanno studianti approfonditamente senza dar credito ai falsi miti legati alla menopausa. Vediamo quindi di approfondire questo tema, e di capire sia quali sono i sintomi, sia quali sono i trattamenti più indicati.

Le fasi della menopausa

Le fasi di questo evento fisiologico femminile sono essenzialmente tre: la pre-menopausa, la menopausa vera e propria e la post-menopausa. La prima fase viene segnata dall’arrivo delle prime alterazioni a livello ormonale, con sintomi quali le irregolarità nel ciclo e flussi più abbondanti del solito. Possono arrivare anche alcuni segnali a livello fisico, come il gonfiore del seno e la pesantezza dei muscoli degli arti inferiori, insieme al cattivo umore e alla ritenzione idrica.

Con l’arrivo della menopausa si aggiungono altri sintomi, come ad esempio l’insonnia. Il sintomo in assoluto più diffuso, e più indicativo, sono le classiche vampate di calore che una donna avverte quando entra in questo stato. Anche la cute può risentire degli effetti della menopausa, dato che tende a seccarsi e a indebolirsi, anche se in questo caso è molto semplice contrastare questi inestetismi con una buona crema o un siero ad azione mirata.

Si chiude con la post-menopausa: un periodo caratterizzato da un graduale ritorno alla normalità, che generalmente avviene dopo un anno di mancate mestruazioni. In questa fase il corpo torna ad avere un buon livello di energie, migliora l’umore e passa la maggior parte dei dolori. In sintesi, è il segnale che l’organismo si è abituato alla nuova condizione.

Sintomi e trattamenti

Molti dei sintomi tipici della menopausa li abbiamo già analizzati poco sopra, ma ce ne sono altri che richiedono un po’ di attenzione. Fra questi troviamo ad esempio i mal di testa, le sudorazioni notturne, episodi di gonfiore, calo di memoria e di concentrazione.

In alcune donne si registrano anche degli episodi di incontinenza, che possono essere limitati grazie ad una serie di cure e trattamenti specifici, che si possono approfondire consultando le guide di settore dedicate ai sintomi dell’incontinenza urinaria, per avere una piena prospettiva del problema senza sottovalutare i problemi collaterali correlati.

Si ritorna ancora una volta ai sintomi, dato che la lista ne prevede altri, come nel caso dell’osteoporosi, dell’ipertensione e delle complicazioni a livello digestivo. In caso di menopausa precoce, poi, si suggerisce di rivolgersi quanto prima ad uno specialista, per prevenire rischi come gli attacchi cardiaci. A livello estetico, anche i capelli possono subire le conseguenze della menopausa, diradandosi e indebolendosi. Infine, pure le fibre dei muscoli tendono ad indebolirsi.