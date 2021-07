Lieto fine per la gatta Sissi da 5 giorni bloccata sul tetto della chiesa

Sissi, la gatta che da cinque giorni era bloccata sul tetto della chiesa madre di Manduria è salva. E’ stata la sua padrona a salire su un cestello elevatore messo a disposizione dalla ditta manduriana Giotto di Gianni Angolano e metterla al sicuro.

La gattina era salita sulla copertura in tegole della chiesa e non era più riuscita a ritrovare la strada del ritorno. I suoi padroni avevano tentato di tutto per farla scendere ma inutilmente. Ci hanno provato anche i vigili del fuoco ma hanno desistito perché il tetto non era sicuro e rischiava di cedere sotto il peso dei soccorritori.

Quando ha visto la sua padrona sul cestello Sissi le si è precipitata contro facendosi abbracciare amorevolmente. La gatta ha rischiato un colpo di calore e la disidratazione. Sulla pagina Facebook de La Voce di Manduria sarà pubblicato il vieo del salvataggio.