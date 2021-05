Weekend in Puglia: cosa fare sabato 22 e domenica 23 maggio

Cosa si puà fare nel fine settimana in Puglia? Il penultimo weekend di maggio arriva insieme al caldo tropicale inaugurando la stagione estiva. Mentre si allentano le restrizioni e il coprifuoco si estende alle 23, aumenta, invece, il desiderio di trascorrere più tempo all’aperto all’insegna del buon cibo, del divertimento e del relax nel rispetto delle normative anti-Covid.

Sabato 22 maggio. Giornata Mondiale della Biodiversità

In tutto il mondo, sabato 22 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità per onorare il patrimonio vivente che abita il nostro pianeta seriamente minacciato dall’inquinamento. Proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2000, questa giornata internazionale si pone l’obiettivo di tutelare la diversità biologica del Pianeta e di contrastare le minacce climatiche. Una giornata che lascia interamente spazio a tutte le forme di vita (microrganismi, piante, animali e funghi) e alla riflessione sulla ricchezza della diversità del nostro ecosistema.

Grotte di Castellana. In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, sabato 22 e domenica 23 maggio dalle 9.00 alle 18.00 sarà possibile visitare le Grotte di Castellana approfondendo la conoscenza della biodiversità carsica. A cura del Gruppo Puglia Grotte e WWF, saranno allestiti degli angoli didattici – informativi per consentire a tutti i visitatori di affiancare l’esperienza esplorativa delle cavità sotterranee a quella di ricerca degli speleologi. Le attività saranno dedicate al monitoraggio della presenza e del numero del coleottero Italodytes Stammeri. Sempre sabato 22 maggio, per chi volesse rimanere comodamente nelle proprie abitazioni, sarà possibile guardare la diretta streaming sul canale YouTube delle Grotte di Castellana.

Domenica 23 maggio

Lecce, Rainbow Day. Torna con grande entusiasmo il Rainbow Day: un’intera giornata all’insegna della danza e delle performance musicali per sensibilizzare il pubblico sulle tematiche LGBTQ+ (persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e, più in generale, a tutte quelle persone che non si sentono pienamente rappresentate sotto l’etichetta di donna o uomo eterosessuale).

Nata nel 2014 grazie all’associazione LEA – Liberamente e Apertamente, l’iniziativa Rainbow Day vede il sostegno di tante altre realtà associative del territorio con l’obbiettivo di abbattere il muro dell’ignoranza e delle discriminazioni. Dalle 17.30 alle 20.45, il centro storico di Lecce pulserà nuovamente grazie alle performance degli artisti Samuele Greco, Stena Brogna e Manuela Buccarelli alternati a dibattiti su tematiche politico – sociali. Il corteo partirà da Via Umberto I (all’esterno della Basilica di Santa Croce) proseguendo in Piazzetta Santa Chiara, Chiesa di Sant’Irene, Piazza Duomo chiudendo in serata in Piazza Sant’Oronzo.

Martina Franca. Trekking letterario nel bosco delle Pianelle

Domenica 23 maggio nel bosco delle Pianelle a Martina Franca, Passaturi organizza un’escursione guidata + merenda. Un’esperienza unica per trascorrere una giornata ammirando trulli, muretti, manufatti in pietra e una terrazza naturale dalla quale scorgere una vista mozzafiato. Il tutto contornato dalle intriganti storie popolari raccontate dalla guida. L’incontro è previsto alle ore 15.45 presso il Centro Visita della Riserva “Bosco delle Pianelle”. È consigliato un abbigliamento comodo con scarpe basse perché il percorso presenta un tratto molto scosceso. Prezzo 10 euro a persona, 6 euro per i bambini sino ai cinque anni. La prenotazione è obbligatoria entro sabato 22 maggio al numero 3205753268, anche solo con un messaggio Whatsapp.

Marzia Baldari