A quattro anni dalla sua ultima uscita discografica, la cantautrice manduriana, Laura Dimitri, torna sulla scena con un nuovo singolo radio intitolato Dalla Tua Parte, un'inconsueta ed intensa ballad pop/prog che racconta l’amore autodistruttivo: l’incomunicabilità, i muri e le barriere, i rancori, le cicatrici, le occasioni perse ed i destini che inevitabilmente divergono.

Come già accaduto per i precedenti lavori, anche per questo nuovo singolo Laura Dimitri conferma il forte sodalizio artistico che la lega al compositore e coautore Ezio Scarciglia, anchelui di Manduria, che ha curato ed arrangiato il brano insieme ad Andrea e Paolo Amati, con la partecipazione in studio dei musicisti Gianpiero Tripaldi alla batteria e Ciro Barbato alle tastiere. Il brano esce su etichetta M-It per le edizioni APbeat.

Laura Dimitri esordisce come cantautrice nel 2014 con il brano "L’Immenso è da domani", che esce dopo una lunga esperienza dal vivo e una serie di collaborazioni, anche molto importanti, come quella con Lucia Mendez per la Sony Mexico. Presta poi la sua voce per diverse sigle televisive (tra queste anche per una popolare sit-com in onda su TeleNorba). Successivamente pubblica il singolo “Chi Siamo”, il suo vero punto di svolta, fino al suo primo EP nel 2017 dal titolo “Io Come Te”, anticipato dal singolo “Il Senso Delle Cose”, accolto molto favorevolmente dalla critica e dagli addetti ai lavori.

Attualmente, oltre ad essere impegnata nella realizzazione del nuovo album di inediti anticipato dal singolo “Dalla Tua Parte”, dal 2020 conduce il format “Tratti e Ritratti” per l’emittente televisiva pugliese R.T.M., programma dedicato all'arte, alla bellezza e alla creatività, dove intervista tantissimi ospiti tra volti noti del mondo dello spettacolo ed eccellenze del territorio, spaziando tra musica, cinema, teatro, pittura, scrittura ed altre forme artistiche.