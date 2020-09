Nuovo focolaio Covid 19 nel tarantino, 20 positivi in una Rsa di Ginosa

Puglia Covid, balzo in avanti in Puglia con 68 nuovi casi (7 nel tarantino con altri 17 non conteggiati)

Oggi mercoledì 2 settembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 4. 283 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 68 casi positivi: 50 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi; 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di