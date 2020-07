Trafugata collezione di Ayrton Senna, arrestato savese

Un trentunenne di Sava, Danilo Martucci, domiciliato in Piemonte, è stato arrestato dai carabinieri di Torino perché trovato in possesso di una collezione di cimeli appartenuti al pilota brasiliano scomparso, Ayrton Senna precedentemente rubata dalla casa di un collezionista a Isola d’Asti.

Il trentunenne è accusato di essere l’autore del furto che avrebbe fatto insieme ad un complice, un 32enne di Tivoli, Davide Robba, anche lui arrestato con la stessa accusa. I due uomini sono stati fermati dai carabinieri di Asti che avevano raccolto la denuncia di furto del proprietario della collezione. Erano a bordo di una Peugeot rossa che transitava in una strada sterrata nei pressi dell’abitazione dove avevano trafugato i cimeli ed altri oggetti di poco valore trovati nell’appartamento. Nella macchina i militari oltre a recuperare gli oggetti rubati hanno trovato anche arnesi per lo scasso.

Sui cellulari dei due arrestati era attiva una chat WhatsApp in cui venivano postate le fotografie dell’intera collezione di Senna per ottenere una valutazione economica dei beni da poter poi vendere sul mercato nero o tramite piattaforme web dove si concentrano inconsapevoli collezionisti disposti a pagare somme ingenti per articoli del genere.

Il valore di questa straordinaria collezione ammontava a circa 300.000 euro ma incalcolabile era il valore affettivo e simbolico: tali cimeli venivano infatti utilizzati per scopi benefici dal suo proprietario collaboratore dell’istituto Ayrton Senna che opera in Brasile a favore dei bambini poveri che organizzava mostre benefiche per la raccolta fondi, l’ultima tenutasi proprio ad Asti nel 2019.

Martucci che è nato a Manduria ma formalmente residente a Sava era stato già condannato per porto d’armi, stupefacenti e due rapine.