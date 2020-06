​Come trovare codici bonus e promozionali online affidabili

Acquistare online, o comunque effettuare pagamenti tramite il web, è una pratica ormai diffusa tra la maggior parte dell’utenza in grado di utilizzare software, smartphone e PC in generale. Si tratta di qualcosa di molto pratico, perché consente di fare molte delle cose che prima si facevano per forza muovendosi di casa, comodamente dal proprio divano a portata di pochi click.



Se rientrate in questa schiera di utenti, di sicuro avrete notato che determinati siti sfruttano codici bonus e promozionali per incentivare all’acquisto di prodotti o di servizi, offrendo contestualmente l’occasione per risparmiare qualcosina. Sono sempre di più i siti che sfruttano i bonus e le promozioni per attirare nuovi clienti e per erogare più ordini o più servizi: un ottimo modo che conviene a tutti.

Vediamo come trovare codici bonus e promozionali affidabili per effettuare transazioni online con qualche vantaggio.

Siti specializzati

I siti specializzati raccolgono codici bonus appositamente per offrire un quadro generale ai propri lettori, i quali non dovranno far altro che scegliere tra quelli attivi e utilizzarli nel sito in cui si desidera acquistare qualcosa o comunque effettuare un pagamento. Ad esempio, se ci si riferisce al mondo delle scommesse online, e si trova un codice promozionale 888 (sia sport, casinò o altro) basterà inserirlo nel bookmaker per avere accesso ad una promozione o un bonus iniziale.

Di siti specializzati nel raccogliere codici promozionali ce ne sono tanti, tuttavia una breve ricerca sui principali motori di ricerca vi elencherà per primi i più importanti e riconosciuti. Solo qui troverete i codici veramente affidabili.

Siti in franchising e collaborazioni

Alcuni siti collaborano con altri per motivi commerciali, di marketing, di sponsorizzazione quant’altro. In tutti questi casi, tali siti potrebbero avviare campagne di collaborazione e offrire codici sconto alternativi, reperibili magari dopo una registrazione o dopo aver effettuato un acquisto.

In tutti questi casi si tratta ovviamente di codici affidabili, che vi basterà inserire nel sito dove volete effettuare l’operazione per avere uno sconto in modo ufficiale e legale.

Canali Telegram

Una fonte molto interessante, redditizia e recente è rappresentata dai canali Telegram. Si tratta di una modalità di erogazione di codici bonus nata non da molto, ma che in realtà è tra le più apprezzate. Vi sono numerosi canali Telegram che propongono offerte, tramite codici sconto esclusivi. Una semplice ricerca tramite il tasto Cerca dell’app di messaggistica vi

permetterà di raggiungere una moltitudine di canali interessanti e ricchi di promozioni.

Canali YouTube

La piattaforma YouTube è molto attiva e sfruttata dagli youtuber per proporre codici sconto esclusivi. Ma come funziona? In sostanza, gli youtuber collaborano con aziende e siti e, in cambio di pubblicità, offrono codici sconto ai propri visitatori. Tali codici sono pienamente legali, affidabili e spesso permettono di risparmiare un bel po’ su siti di qualsiasi tipologia. Un modo davvero interessante sia di passare qualche minuto in compagnia di video divertenti o curiosi, sia di poter risparmiare qualcosina nei propri acquisti online.