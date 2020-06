Esclusivo: ecco come passano i telefonini nelle carceri - IL VIDEO

In questo eccezionale documento filmato diffuso dal Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, una raffinata tecnica per far passare telefoni cellulare nel carcere.

Le pentole individuate dal personale di sorveglianza che erano destinate ad un detenuto del carcere di Avellino, erano state modificate creando un doppio fondo perfettamente identico al naturale dentro cui erano stati occultati una quindicina di telefoni cellulari di piccolissime dimensioni e normali smartphone.