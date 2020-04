La Asl chiude l'ospedale di Castellaneta per la decontaminazione da Covid

L’ospedale di Castellaneta dove è scoppiato il focolaio di coronavirus che sinora ha contagiato 34 persone, quasi tutti sanitari dipendenti, chiuderà da dopodomani per permettere la totale sanificazione degli ambienti. Lo rende noto la Asl in un comunicato stampa.

«Con dieci righe scarne – scrive in proposito il sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti -, mi hanno comunicato poco fa la chiusura dell'Ospedale San Pio di Castellaneta, senza indicare una data di riapertura. La nota è firmata dai vertici dell'Asl Taranto – aggiunge il primo cittadino -, gli stessi che non abbiamo mai visto nelle scorse settimane qui a Castellaneta, quando eravamo in piena emergenza».

Per l’onorevole Ludovico Vico la decisione presa dalla Asl è comunque tardiva. «Nonostante l’estremo ritardo – scrive - si giunge, finalmente, ad una decisione che andava assunta rapidamente. Già il 22 marzo scorso in una intervista video rilasciata al giornale online “Ora quadra”, Vico aveva rivolto alla Asl, Regione e Prefettura, l’adozione di questo odierno provvedimento.