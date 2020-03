Covid-19, positivo il comandante della polizia locale di Brindisi

Il comandante della polizia municipale di Brindisi, Antonio Orefice, è risultato positivo al coronavirs. La notizia è stata confermata da fonti dell’amministrazione comunale brindisina. Lo stesso sindaco, Riccardo Rossi, che evidentemente ha avuto contatti con il comandante sta rispettando un periodo di quarantena nonostante per lui l’esito del tampone sia negativo. «Ho appena avuto notizia che l’esito del mio tampone al Covid-19 è negativo», ha detto il primo cittadino nel ringraziare tutti per i tanti messaggi di sostegno. «Resterò in quarantena per il bene di tutti. E invito tutti a farlo. Restate a casa! - ha scritto Rossi - Non possiamo fare altro per evitare il contagio. Dobbiamo essere tutti responsabili».



Il capo della polizia locale, Orefice, originario di Squinzano, in provincia di Lecce -, nei giorni scorsi, è stato impegnatissimo insieme ai suoi uomini nella gestione dell'emergenza coronavirus a Brindisi. Già da venerdì, tuttavia, era a casa con la febbre.