Coronavirus, Emiliano: "in Puglia prevediamo duemila contagi"

«In Puglia prevediamo duemila contagiati da coronavirus con malattia conclamata, la metà dovrà essere ospedalizzata e più del 10% necessiterà di rianimazione». Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano intervenendo in diretta alla trasmissione Rai «Uno Mattina».

«Se superiamo questi numeri – ha aggiunto il governatore della Puglia – il nostro sistema sanitario rischia di andare in tilt». Ha poi detto di aver già predisposto l’acquisto di nuovi respiratori e di avere individuato anche i luoghi dove allestire nuovi reparti di terapia intensiva. «In questo – ha spiegato – ci sta aiutando anche la sanità privata».

Parlando dei rientri in Puglia di studenti fuori sede e cittadini che si erano allontanati per lavoro, il presidente Emiliano ha presentato questi numeri: «Dal 27 febbraio i rientrati che si sono autodenunciati sono stati 27 mila ma almeno altrettanti non lo hanno fatto».

Ha poi messo in luce le pecche del sistema sanitario regionale. «In Puglia – ha detto Emiliano - ci sono 15mila dipendenti della sanità in meno rispetto all’Emilia Romagna che ha lo stesso numero di abitanti; per questo – ha aggiunto – se ci arrivano in pochi giorni persone provenienti da altri luoghi, rischiamo di andare in tilt perché il nostro sistema non è predisposto per questi numeri».