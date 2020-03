La Asl di Taranto attiva numeri telefonici per l'emergenza Covid-19

A partire da domani mattina, saranno dedicati al Coronavirus i numeri 099 4585 935 / 982 / 984 / 016. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30, il sabato dalle 8:30 alle 13:00.

Dedicato ai cittadini che vorranno avere informazioni primarie e chiarimenti sul Coronavirus, le procedure da adottare e le misure poste in essere, il servizio vuole permettere ai cittadini l’accesso a una corretta informazione e, quindi, l’adozione di misure e comportamenti corretti per prevenire e gestire l’emergenza COVID-19.

Il servizio, gestito dalla Struttura Comunicazione e Informazione Istituzionale / Ufficio Relazioni con il Pubblico, si affianca alle altre attività dell’ufficio, e serve a potenziare gli strumenti attivati dalla Regione Puglia.

Ricordiamo, infatti, che è attivo il numero verde regionale 800-713931 (tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00) e che, per informazioni generali sul Coronavirus, sulle misure in atto e sui numeri da contattare per segnalare il transito o il contatto con persone provenienti da aree a rischio, è online la sezione del portale istituzionale: regione.puglia.it/coronavirus