Detenuti esposti al virus, la protesta delle donne davanti al carcere di Bari

Nel carcere di bari è in corso una rivolta a causa del blocco dei colloqui fino al 31 maggio. Una folla composta da parenti dei detenuti è accorsa fuori dalle mura. Le donne del presidio sono fuori a gridare "liberi, liberi!" "Amnistia" ed invocano la “battitura”, la caratteristica forma di protesta delle carcere che consiste nel battere oggetti metallici contro le sbarre delle celle. Le donne lamentano l'inadeguatezza dei servizi sanitari delle carceri per cui temono per la salute dei propri parenti rinchiusi.

La protesta è contro le disposizioni prese per fronteggiare l'emergenza coronavirus che prevedono una limitazione dei colloqui e degli incontri con i carcerati. I detenuti hanno incendiato alcuni fazzoletti che hanno lanciato tra le sbarre delle finestre.

Analoghe proteste sono in corso in altre parti d’Italia.