Oggi si torna nelle scuole sanificate

Aule e ambienti disinfettati, mezzi pubblici di trasporto lavati e sanificati. Tutto pulito e lindo, si può tornare tranquillamente a scuola oggi in tutti i comuni della provincia di Taranto. Rientra così l’emergenza coronavirus scattata mercoledì scorso, 26 febbraio, quando dal Policlinico di Bari fu diffusa la notizia della positività al test sul Covid-19 eseguito sul 43enne di Torricella, paziente numero uno in Puglia, ancora ricoverato in isolamento negli infettivi del Moscati di Taranto. L’obbligo di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, riguardava le giornate del 27, 28 e 29 marzo. Da oggi, 2 marzo, perdono quindi d’efficacia tutte le ordinanze emesse in quella data da tutti i sindaci dei ventinove comuni jonici che replicavano l’analoga direttiva emanata la sera stessa del 26 dall’amministrazione provinciale e dalla Prefettura di Taranto e subito dopo anche dalla presidenza della Regione Puglia.

In questi ultimi giorni, i comuni per le scuole dell’obbligo e gli uffici della Provincia per gli istituti superiori, ognuno per le rispettive aree di competenza, hanno inviato squadre di addetti alla disinfettazione e alle pulizie che hanno nebulizzato gli ambienti con prodotti a base di ipoclorito e deterso le superfici con pulenti specifici. Ovviamente tutto questo per ripulire il vecchio e non già per impedire al nuovo di annidarsi e diffondersi. Per questo occorre la prevenzione e il rispetto delle buone pratiche contenute nel famoso decalogo dei comportamenti diffuso dal Ministero della Salute.

Già la settimana scorsa, prima che scoppiasse il caso di Torricella, molte direzioni scolastiche avevano diffuso nelle chat delle mamme un invito a rifornirsi e portare a scuola gel ed altri prodotti disinfettanti di cui i propri magazzini, evidentemente, non erano forniti. Discorso a parte vale per gli studenti che si sono assentati per malattia nei giorni precedenti la chiusura delle feste di carnevale. Il loro rientro in classe si potrà fare, ora più che mai, solo con un certificato medico che attesti la guarigione. Alcuni licei, già prima dell’ordinanza del 26 febbraio, avevano deciso di sospendere tutte le attività didattiche fuori dalle classi, giusto per evitare il più possibile assembramenti e contaminazioni tra studenti. Da vedere oggi quanti alunni si presenteranno a scuola muniti di mascherina anche se non richiesta.

Chat dei genitori anche ieri calde per avere conferma del rientro in classe. Dubbi questi nati dall’aumento del numero di contagiati di Torricella (oltre al paziente uno, anche la moglie e il fratello), ma soprattutto dalla notizia dei trentadue passeggeri del volo Milano Brindisi che ha portato a casa il torricellese proveniente da Codogno e, almeno lui, sicuramente contagiato dal virus.

C’è da dire che le autorità locali procedono a vista. Ne sono prova alcune contraddizioni sui comportamenti adottati per contenere la probabile diffusione del virus. Amministrazioni comunali che vietano la processione del santo (Sava) o che sospendono la presentazione di un libro (Avetrana), ma che permettono il rientro a scuola e le manifestazioni sportive della domenica.

Nazareno Dinoi