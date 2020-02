Appello del sindaco di Torricella: "se avete avuto contatti con il paziente uno, contattatemi"

«Se ritenete di avere avuto contatti con il signore positivo al coronavirus siete pregati di contattarmi immediatamente e attiveremo le procedure del caso». È l’appello che il sindaco di Torricella, Michele Schifone, ha lanciato alla sua comunità attraverso un video messaggio fatto girare sui social.

«Qualcuno sostiene di avere avuto contatti con il signore in questione, noi lo escludiamo, ma per maggiore tranquillità e per il bene della nostra comunità, se ciò è accaduto vi invito a contattarmi personalmente per attivare il protocollo previsto per fare i tamponi ed accertarci che non è avvenuto il contagio».

Attualmente a Torricella si trovano in quarantena fiduciaria al proprio domicilio, perché positivi al tampone, la moglie e il fratello del paziente uno, il carpentiere tuttora ricoverato nel reparto infettivi del Moscati di Taranto.

Un’altra ventina di famiglie di dipendenti dell’impresa metalmeccanica di Torricella dove ha lavorato il fratello del paziente uno, si trovano in permanenza domiciliare in attesa di comunicazioni da parte delle autorità sanitarie. Nessuno sinora avrebbe mostrato sintomi dell’infezione.