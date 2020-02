Il business delle mascherine: da 1,2 € il prezzo schizza a 48 €

La fobia del coronavirus sta alimentando il business delle mascherine. In internet è in atto una vera e propria speculazione che lievita enormemente il prezzo di normali maschere reperibili nei negozi di prodotti per l’agricoltura o ferramenta.

Ed ecco che i sistemi di protezione individuale utilizzati per proteggersi durante l’irrorazione di insetticidi in agricoltura o di prodotti irritanti per la casa o le officine (vernici, olii, segature, disinfettanti e così via), si vendono con la dicitura “anti coronavirus” a prezzi esorbitanti.

È sufficiente digitare sui motori di ricerca la parola “mascherina” per vedere decine di siti con “offerte” e prezzi incredibili. Così una normale maschera FFP2 usata per irrorare in campagna o nelle officine, reperibile nelle ferramenta al prezzo di tre euro l’una, su Ebay si vende sino a 59,9 euro. La stessa speculazione comincia a registrarsi nei negozi di prodotti agricoli dove prima dell’emergenza il presidio FFP2 si vendeva a 1,5 euro, in alcuni esercizi il prezzo è già stato portato a 7 euro. E siamo all’inizio.