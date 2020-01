I Verdi di Taranto non appoggiano Emiliano, i regionali sì

I Verdi della provincia di Taranto non appoggiano il presidente uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Lo hanno comunicato ufficialmente i portavoce del partito jonici del partito prendendo nettamente le distanze dai propri referenti regionali, Domenico Lomelo e Fulvia Gravame i quali, evidentemente con una decisione unilaterale, hanno deciso di partecipare domani, sabato 18 gennaio, alla riunione delle formazioni di centrosinistra voluta da Michele Emiliano, in vista della prossima campagna elettorale per la sua rielezione alla presidenza della Regione Puglia.

«In passato, ad Emiliano – si legge in una nota firmata da dirigenti provinciali e locali, Elvira Sebastio, Gregorio Mariggiò,Eliana Baldo, Mino Briganti, Cecilia De Bartholomaeis e Nicola Tassielli - sono state date delle indicazioni rispetto ad alcune priorità da perseguire nella nostra Regione, per la tutela del territorio e la salvaguardia della salute dei cittadini e di tutti gli esseri viventi (tra cui, la questione Ilva, la gestione dei rifiuti, la sanità e il riordino ospedaliero, gli impianti di depurazione, l’emergenza xylella): indicazioni mai prese in considerazione dall’attuale governatore pugliese e candidato alla presidenza. Le alleanze elettorali, a parer nostro – prosegue il comunicato - si costruiscono nel tempo, allargando la base del proprio consenso in virtù di scelte condivisibili e non serve oggi agitare di fronte a noi lo spettro della vittoria delle destre, rispetto alla quale non certo i Verdi portano responsabilità, ma solo chi ha sin qui governato».

«Vista la ferma volontà di Lomelo e Gravame nel voler partecipare ad una riunione molto probabilmente strategica per la formazione della coalizione di centro-sinistra e per la formazione delle liste, chiediamo, quindi, che i due portavoce non parlino a nome dei Verdi della Provincia di Taranto».