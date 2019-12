​Spese sanitarie insostenibili, sempre più italiani ricorrono ai finanziamenti

Secondo il rapporto della Commissione europea e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Oecd), le spese sanitarie in Italia vengono sostenute per il 23,5% con risorse personali, a differenza di quanto avviene nel resto d’Europa dove la percentuale si aggira sul 16%. Infatti le risorse, che lo Stato italiano mette a disposizione per la sanità pubblica ammontano appena all’8,8% del PIL, contro il 9,8% stanziato dagli altri paesi. Intanto il 40% della cifra che gli italiani sborsano di tasca propria se ne va in esami e visite mediche, il 30% per i farmaci e il rimanente serve a coprire i ticket sanitari e le differenze con i farmaci da banco. Una situazione che pesa in maniera preoccupante soprattutto sui meno abbienti e che costringe il 20% degli italiani a rinunciare a curarsi, perché mancano i soldi per le spese mediche. E a essere colpite sono soprattutto le regioni del Centro e Sud Italia, dove la percentuale di famiglie in difficoltà raggiunge il 43,5%.



A chi mancano i soldi per comprare i farmaci

Secondo il settimo rapporto di “Donare per curare: Povertà Sanitaria e Donazione Farmaci” di Banco Farmaceutico, la prevenzione sanitaria è diventata un lusso per pochi, col risultato che più di una persona su 5 salta i controlli, non effettua le analisi e rischia di ammalarsi gravemente. In pratica si tratta di oltre 12 milioni di persone che, non essendo in grado di affrontare i costi, riducono drasticamente la prevenzione, soprattutto odontoiatrica e ginecologica. Di costoro quasi mezzo milione ha rinunciato anche ai farmaci indispensabili, mentre sale dal 37,7% al 40,3% la spesa sanitaria totalmente a carico dei contribuenti. E, per quanto possa sembrare un controsenso, a spendere di più in medicinali sono quelli che hanno meno risorse economiche e che, proprio per questo, non hanno potuto far fronte preventivamente alle malattie. Una situazione che, tra l’altro, si aggrava ulteriormente quando a essere poveri sono i nuclei familiari più numerosi.

I debiti per le spese mediche

In questo quadro, si capisce perché sempre più italiani siano portati a indebitarsi per far fronte alle spese sanitarie. Spesso i costi per interventi particolari o per determinate cure specialistiche sono talmente elevati che l'unica soluzione possibile è quella di ricorrere a un prestito. A intraprendere questa strada sono in molti tanto che l'indebitamento delle famiglie italiane si attesta sui 500 miliardi di euro solo nel secondo semestre 2019, con una rata mensile media di 380 euro a copertura ovviamente di tutte le tipologie di spesa, dal mutuo agli elettrodomestici, con un buon 8% rosicchiato dalle spese sanitarie. In pratica gli italiani hanno imparato a convivere con i debiti e a ricorrere ai finanziamenti per fare fronte alle uscite urgenti, tra cui le spese mediche e le bollette, ma anche per estinguere i prestiti fatti in precedenza.