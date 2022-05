Bcc Avetrana, nominato il nuovo direttore generale

Enrico Pisano è il nuovo direttore generale della BCC Avetrana, nominato dal C.d.A. allo scopo di concretizzare il percorso di crescita e di continuità della Banca con il lavoro svolto finora. Laureato in economia e commercio, esperto in management, vanta ruoli di dirigenza in diversi istituti di Credito tra cui Banca Commerciale Italiana, Banca Popolare Vesuviana, Banca Centro Lazio – Credito Cooperativo, Banca popolare del Mediterraneo.

“Esprimo personale soddisfazione e gratitudine per il nuovo incarico che il C.d.A. ha voluto affidarmi”, ha dichiarato il neo Direttore Generale Enrico Pisano.

Il Presidente dottor Michele Pignatelli (a sinistra nella foto), a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, esprime il suo ringraziamento più sentito per il lavoro svolto finora dal Dott. Maurizio Guidi ed augura un buon lavoro al nuovo direttore Enrico Pisano.