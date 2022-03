Attentato incendiario all'auto dell'assessore di Palagianello

Degli sconosciuti questa notte hanno incendiato l’auto dell'assessore del comune di Palagianello, Vincenzo Difonzo che era parcheggiata nei pressi della sua abitazione. I vigili del fuoco intervenuti non sono riusciti ad evitare la distruzione del veicolo. Sul caso indagano i carabinieri.

Immediata la solidarietà della sindaca Maria Rosaria Borracci che su Facebook ha pubblicato un messaggio di condanna del vile gesto. «Come primo cittadino di Palagianello ed amica del nostro Vincenzo - si legge - esprimo la mia amarezza, il mio totale disappunto nei confronti di un episodio che nulla ha a che vedere con la nostra comunità. Una comunità solidale, leale, umana e laboriosa. Devo ammetterlo - prosegue lo scritto - in questo periodo parliamo tanto di pace e solidarietà ma poi, purtroppo, siamo costretti a registrare e commentare episodi spregevoli come questo. Forse è arrivato davvero il momento di fare tutti un passo indietro e vivere in modo più sereno la nostra quotidianità. A Vincenzo Difonzo - conclude la nota della sindaca - piena solidarietà da parte mia, di tutta la mia maggioranza e della Palagianello che vive e continuerà a vivere sempre nella legalità».

L'assessore Difonzo è titolare della delega alla Polizia locale, Attività produttive e Patrimonio.