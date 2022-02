Operai sul piede di guerra a Torricella: "tre mesi senza stipendio"

«Siamo stati in silenzio per troppo tempo. Ora basta». È la protesta dei dipendenti dell’azienda metalmeccanica Lacaita di Torricella che lamentano gravi ritardi nel pagamento degli stipendi.

«Se salta anche questo stipendio di febbraio saranno tre mesi che in casa non entra niente», fa sapere un gruppo più combattivo e disperato dei circa 90 dipendenti dell’impresa Lacaita che lavorano prevalentemente all’interno dell’ex Ilva di Taranto. «Siamo stati pazienti sinora, ma siamo arrivati al limite, non riusciamo più a pagare le bollette e quelli come noi che hanno un solo stipendio sono arrivati davvero alla fame», dichiarano ancor ai lavoratori che non si fidano più nemmeno dei sindacati a cui si sono rivolti.

L’impresa dell’indotto ex Ilva è una delle tante che stanno subendo i «capricci» dei nuovi amministratori dell’acciaieria passata al controllo dello Stato. E non è la sola. «Comprendiamo le difficoltà – ribattono i lavoratori della Lacaita – ma i ritardi con cui ci paga la nostra ditta sono più lunghi delle altre, ce lo confermano i colleghi con cui abbiamo rapporti e ci confrontiamo s questo».

Tutto l’indotto sta soffrendo ritardi nel pagamento delle fatture per le commesse lavorate alcune delle quali risalgono alla scorsa estate. Centinaia di milioni di euro che stanno mettendo in ginocchio l’intero indotto dei servizi, metalmeccanica ed elettrico della provincia ionica. I primi a pagare sono naturalmente i più deboli.