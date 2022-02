«Ho finito ora, sono stanca morta», le ultime parole dell'infermiera deceduta nell'incidente

Prima dell’incidente in cui è rimasta uccisa, l’infermiera di 27 anni, Sara Viva Sorge, aveva mandato un messaggio WhatsApp al fidanzato: «Ho finito ora, sono stanca morta». Poi lo schianto con la macchina sulla strada per San Vito dei Normanni dove era diretta. Il giorno prima dal suo telefonino era partito un altro drammatico messaggio che è un altro atto d’accusa alle condizioni di lavori a cui era costretta a lavorare. «Secondo te è normale? Oggi smonto e devo fare pure la notte». Un turno di lavoro massacrante senza riposo notturno perché alle 21 di quello stesso giorno la povera infermiera era ancora lì. E quella notte nella clinica sarebbe stata l’ultima per la giovane Sara assunta appena venti giorni prima la tragedia.

Turni di lavoro massacranti

«Una lavoratrice assunta da poco tempo subito gettata nel mezzo di una situazione lavorativa complicata, con l'attenzione dovuta al paziente sempre da tener presente, ma che di notte viene affidata a meno personale», ha ricordato la Cgil Funzione pubblica che punta il dito contro l’organizzazione del lavoro dell’istituto. «Visto il numero di pazienti elevato rispetto al personale – si legge in una nota -, spesso per una unita lavorativa si arriva a gestire 10 degenti con un carico di lavoro al limite, per questo è incomprensibile un turno di lavoro lungo e con 2 notti consecutive, questo sicuramente non può consentire il recupero psicofisico dovuto. Tutto questo – aggiunge - con mezzi spesso obsoleti per una evidente tendenza al risparmio che, permetteteci di dire, lascia indignati dato che si tratta di salute delle persone e con orari e carichi di lavoro difformi rispetto alle normative vigenti».

Accuse anche dalla politica

Anche il consigliere regionale Maurizio Bruno batte la stessa pista. «Poco personale, soprattutto di notte, e tanti pazienti da seguire. Non possiamo sapere al momento quale sia stata l'effettiva causa di questa tragedia, ma un'infermiera che si mette in macchina dopo due notti di lavoro consecutive è una persona più a rischio di chi torna da un posto di lavoro in ben altre condizioni».