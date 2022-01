Incarichi di favore e gare truccate, nei guai funzionari, avvocati e imprenditori nel foggiano

Assegnazioni di aree demaniali a imprese prive di diritto, incarichi di favore a professionisti e gare pubbliche truccate. Ruota attornoa questo l'indagine della Guardia di Finanza di Foggia che ha portato questa mattina all'arresto di due dirigenti del comune di Peschici e misure interdittive per altre sei persone tra avvocati e imprenditori. I particolari nel comunicato delel fiamme gialle che pubblichiamo di seguito.

Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno eseguito n. 8 misure cautelari personali (2 arresti ai domiciliari e 6 interdizioni) nei confronti di pubblici amministratori e incaricati di pubblico servizio del Comune di Peschici, nonché di imprenditori e professionisti.

In particolare, il GIP del Tribunale di Foggia ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di n. 2 Dirigenti del Comune garganico; per i restanti 6 indagati è stata applicata la misura interdittiva, per la durata di 12 mesi, dai pubblici uffici o pubblici servizi (per un Dirigente comunale e un Istruttore tecnico comunale), dalla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (per due imprenditori) e dall’esercizio della libera professione (per due avvocati).

Il provvedimento cautelare è giunto a conclusione di indagini di polizia giudiziaria che hanno permesso di raccogliere “gravi indizi di colpevolezza” in ordine alla commissione di vari reati contro la Pubblica Amministrazione e la Fede pubblica da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, imprenditori e professionisti con riguardo:

- al rilascio di concessioni demaniali marittime attraverso la formazione di atti ideologicamente falsi;

- alla alterazione del regolare funzionamento della procedura di affidamento ed esecuzione di lavori di “riqualificazione urbana”, del valore di circa 100 mila euro, attraverso sia la produzione di documentazione falsa in sede di gara, sia l’omissione, da parte del R.U.P., delle dovute verifiche in sede di affidamento di gara e in corso d’opera circa l’effettiva esecuzione delle opere appaltate;

- al conferimento di incarichi professionali per circa 130 mila euro sulla base di false attestazioni e dichiarazioni e in conflitto con gli interessi dell’Ente locale”.

È stata pertanto avanzata dalla Procura della Repubblica – su proposta degli investigatori – una richiesta di misure cautelari personali nei confronti degli indagati che il GIP ha accolto ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.

Si rappresenta che il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino alla condanna definitiva.

L’attività di servizio svolta, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, conferma l’impegno della Guardia di Finanza a tutela degli interessi finanziari dello Stato e degli Enti locali, ed in particolare nel controllo della liceità degli affidamenti di opere pubbliche e servizi professionali da parte degli Enti territoriali.

Il contenuto della presente comunicazione è stato autorizzato dalla Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.