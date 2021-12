L'ex capo della Protezione Civile pugliese ha ammesso di aver intascato una tangente di 10mila €

L’ex dirigente della Protezione Civile della Regione Puglia, Mario Lerario, ha ammesso di avere intascato una mazzetta di 10mila euro da un imprenditore che ha incorso lavori per due milioni di euro con la struttura da lui diretta prima dell’arresto.

Assistito dal suo avvocato, Michele Laforgia, l’indagato ha confessato davanti al gip Anna Perrelli nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto eseguito giovedì scorso dalla Guardia di Finanza di Bari.

Quando i finanzieri lo hanno fermato, dopo averlo intercettato perché nella sua auto aveva da mesi microspie, aveva ancora con sé la busta chiusa. L’ex dirigente ha negato altri accordi corruttivi ma le indagini coordinate dal procuratore Roberto Rossi e dall’aggiunto Alessio Coccoli riguardano almeno altri cinque episodi di presunta corruzione con altrettanti imprenditori, alcuni legati alla struttura per le maxi emergenze Covid nella Fiera del Levante. I magistrati hanno chiesto che venga confermata la custodia cautelare in carcere. La difesa, invece, ha chiesto la scarcerazione. La decisione della giudice per le indagini preliminari è attesa nelle prossime ore.