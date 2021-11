Amore per il cane, quel misterioso legame con gli umani

Il rapporto tra cane e umano è un qualcosa di palpabile ma quasi inspiegabile. Gli studi che sono stati svolti in merito sono tantissimi e gli scienziati cercano di dare una risposta di come un filo invisibile possa essere così resistente e duraturo nel tempo.

Vivere insieme ad un cane significa crescerlo, educarlo, amarlo e pensare costantemente alla sua felicità nonché benessere. È una missione di vita che richiede molta pazienza ripagata con un amore intenso e perfetto, senza compromessi o doppie finalità.

Un legame così forte che si alimenta giorno dopo giorno, per tutta la vita e oltre toccando tutti i tasti emotivi a disposizione. Tra cane e umano si crea un vincolo particolare, una protezione che va oltre ogni limite spiegabile come accade tra madre e figlio.

Questo legame è caratterizzato da un colpo di fulmine iniziale alimentato giorno dopo giorno dalle attenzioni nei riguardi del proprio cane. Accarezzarlo, coccolarlo e guardarlo negli occhi smettendo di fare le cose più importanti per dedicarsi solo alle sue necessità. Lo sguardo e quell’intesa che non ha bisogno di parole è un gesto da non dimenticare, da quando nasce fino a quando sarà anziano.

Secondo uno studio scientifico questo legame è anche alimentato dalla presenza dell’ormone dell’ossitocina, che aumenta nel momento in cui cane e padrone si guardano negli occhi. Questo ormone viene rilasciato quando si prova benessere, felicità e amore soprattutto quando si guarda il cane direttamente negli occhi. Quel famoso filo invisibile unisce le due anime, i due cuori e i due cervelli per tutta la vita.

Oltre alle sensazioni, il cane ha necessità di essere capito e trattato nella maniera corretta. Per questo motivo è bene rivolgersi sempre a veterinari esperti e documentarsi attraverso fonti autorevoli e certificate. Amusi è il portale di riferimento per i cani, un vero e proprio alleato con contenuti ricchi di informazioni e approfondimenti redatti dai professionisti del settore.

E come capire se il cane ti ha scelto come padrone? Una domanda che ha una risposta grazie alla guida di Amusi che approfondisce l’argomento dettagliando tutto quello che bisogna sapere. Questa è una questione seria, perché essere scelti come conduttori umani significa poter confermare di avere un rapporto speciale con il proprio pet.

Il cane prova amore per tutti i membri di una famiglia, ma c’è sempre un soggetto in particolare che sceglierà come dominante. È, come più volte sottolineato, un legame invisibile e indissolubile che deve essere alimentato giorno dopo giorno con azioni specifiche e rispetto.

Queste possono cambiare a seconda dello stile di vita che si adotta con il proprio cane, ma il fare lunghe passeggiate insieme coinvolgendolo al 100% nella propria vita è un qualcosa che il cane ama. A tutto questo si aggiunge il profondo rispetto, l’educazione nei suoi confronti, la fiducia e l’attenzione per i suoi bisogni primari e secondari.

L’amico a quattro zampe deve anche essere protetto da situazioni pericolose o da piccole paure che può sviluppare (temporale, pioggia, tuoni e così via dicendo), trovando sempre il suo punto di riferimento pronto ad accoglierlo tra le braccia. Un membro della famiglia che è come un bambino mai cresciuto, sempre al centro dell'attenzione, capace di dare affetto oltre ogni limite.