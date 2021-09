Guardiano notturno con le mani nel sacco, arrestato dai carabinieri

I carabinieri delal stazione di Pulsano hanno arrestato un tarantino di 42enne di Taranto ritenuto responsabile di una serie di furti di denaro sul luogo di lavoro.

L’uomo, addetto al servizio di guardiania notturna in un noto stabilimento balneare della marina di Pulsano, è stato sorpreso mentre sottraeva denaro contante dalla cassa del lido. Condotta messa in atto già in altre circostanze e mediante la quale è riuscito a sottrarre in un lasso di tempo di una ventina di giorni circa 7.000 euro.

I militari dell’arma lo hanno sorpreso in flagranza di reato e come disposto dal pubblico ministero di turno, è stato accompagnato al proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.