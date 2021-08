Le fiamme avvolgono un palazzo di 15 piani a Milano

Un incendio è scoppiato in un palazzo di via Antonini a Milano, nella periferia Sud della città. Il fumo ha completamente avvolto il palazzo, alto 15 piani. Sul posto sono presenti dieci squadre dei vigili del fuoco e diverse ambulanze. Sono in corso le operazioni di evacuazione degli abitanti dello stabile.

