Sosta a Taranto di una nave militare inglese con alcuni Covid positivi a bordo

La fregata inglese HMS Diamond sosterà nel porto di Taranto dal 19 luglio, all'interno dell'arsenale per effettuare alcune importanti manutenzioni resesi necessarie a seguito di una avaria occorsa durante l'attività in Mediterraneo. La sosta si colloca nell'ambito delle attività di supporto tra Marine amiche ed Alleate. Con l'occasione e in considerazione della vicinanza della base aerea di Grottaglie, al fine anche di garantire il mantenimento delle qualifiche da parte degli equipaggi di volo, l'elicottero di bordo sarà rischierato presso la Stazione elicotteri della Marina per effettuare alcune manutenzioni periodiche.

L'equipaggio dell'unità è tutto vaccinato con doppia dose, tuttavia durante i controlli di routine a bordo con tamponi rapidi alcuni sono risultati positivi ma asintomatici o paucisintomatici. Questi, insieme ad altro personale considerato contatto stretto, verranno sottoposti a isolamento, mentre tutto l'equipaggio sarà sottoposto ad un rigoroso protocollo di contenimento dalla diffusione del virus secondo le disposizioni dell autorità sanitaria che prevedono il monitoraggio sindromico a bordo e l'esecuzione di test molecolari.

La Marina Militare, in stretto coordinamento con il dipartimento di prevenzione della locale ASL, si è messa a disposizione predisponendo, grazie al Centro ospedaliero militare di Taranto, personale per poter garantire tamponi e strutture per poter alloggiare il personale risultato positivo, garantendo la sicurezza sia dei militari inglesi che dei militari italiani e della popolazione locale nel pieno rispetto delle norme per prevenire la diffusione del COVID.