“Filo Rosso d’Arneo” il festival letterario tra le cantine di Leverano e Copertino

Un festival per celebrare l’identità di un territorio, portando la cultura nei luoghi più significativi che, oggi come ieri, ne disegnano il carattere fiero e generoso. È “Filo Rosso d’Arneo”, festival letterario nato dalla sinergia e dalla volontà di alcuni partners locali, pubblici e privati, accomunati dal costante spirito di collaborazione e condivisione ma soprattutto dall’amore per la Terra d’Arneo, l’area geografica del Salento ionico a cavallo tra le province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Bellezze naturali, luoghi intrisi di storia ed affermate realtà produttive faranno da cornice a reading letterari, dialoghi e rappresentazioni sceniche con importanti autori del panorama nazionale ed internazionale. Tra gli obiettivi del Festival c’è quello di celebrare i 70 anni di lotte contadine: storie di riscatto e libertà che si sono intrecciate in questi luoghi, storie di diritti violati e conquistati che hanno forgiato le comunità locali ed hanno contribuito a rendere rigogliosa e produttiva questa parte del meridione d’Italia.

Il festival è promosso ed organizzato dal Comitato di cui fanno parte G.A.L. Terra d’Arneo, Associazione Calasanzio Cultura e Formazione, Movimento Turismo del Vino di Puglia, Presidio del Libro di Veglie e Fondazione Moschettini di Copertino. Gli eventi in calendario, in programma fino al mese di dicembre 2021, si svolgeranno in forma itinerante ed interesseranno tutti i 12 Comuni dell’Arneo, dalla terra al mare, per tessere un itinerario rappresentativo del territorio e valorizzarne bellezze e peculiarità. Nel corso di ogni evento sarà possibile incontrare gli autori, degustare le migliori etichette di vini ed i prodotti locali, nelle incantevoli atmosfere di masserie, cantine, parchi naturali e stabilimenti balneari.

A dare il via all’evento i primi due appuntamenti: venerdì 9 luglio alle ore 20.00 a Leverano presso la cantina Conti Zecca, Mirko Sabatino presenterà il suo libro “La Vita anteriore” – Edizioni nottetempo; mentre sabato 10 luglio alle ore 19.00 a Copertino presso la Cantina Cupertinum sarà ospite Catena Fiorello con il suo ultimo lavoro “AMURI” – Giunti editore.