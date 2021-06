Giovanissimi campioni nella Coppa Puglia under 15

Oltre la pandemia. Anelito di libertà, più prosaicamente, di normalità. Anche il calcio giovanile prova a ripartire. A ristoro delle tante competizioni soppresse, causa covid, la FIGC regionale ha varato la Coppa Puglia under 15, riservata alla categoria Giovanissimi, ed Under 17, categoria Allievi.

In quest'ultima competizione ha trionfato, nel girone di appartenenza, la College School Next Stars. Dodici punti, sui quindici disponibili, scaturiti da ben quattro successi ed una sola sconfitta. Questo lo score vincente della neonata società, di stanza a Maruggio ma che, di fatto, costituisce una sorta di academy che annovera talenti provenienti dall'intera provincia. Non a caso il sodalizio rappresenta un caso sui generis nel panorama delle scuole calcio, atteso che non è richiesta alcuna retta di partecipazione ai giovani atleti,tesserati solo a seguito di accurata selezione.

"Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribuito a questo incredibile successo", sottolinea con malcelata soddisfazione il presidente Vincenzo Di Manzo. "Al mio alter ego, Agostino Marras, al dirigente Antonio De Santis. All'intero staff tecnico composto dall'allenatore Angelo Di Ponzio, dal preparatore atletico Dimo Giuliano è da quello dei portieri Piero Bettin. Un riconoscimento particolare va a PierGiuseppe Sapio, la cui collaborazione, sia pur esterna, si è rivelata preziosissima. E, chiaramente, un grande elogio va fatto a tutti i ragazzi artefici di questa vera e propria impresa. Mi inorgoglisce rammentare che la nostra era fra le compagini più giovani in concorso, annoverando ben diciotto atleti classe duemilacinque e, addirittura, tre duemilasette. Un dato rilevante per una società il cui principale obiettivo è quello della valorizzazione dei propri talenti.Questo corroborante successo costituisce un eccellente viatico in prospettiva futura".

Fra coloro che si sono messi particolarmente in mostra vi è anche l'unico manduriano in rosa, Filippo Maria Pasculli, che con sei centri e' risultato il miglior realizzatore del team maruggese.

Maurizio Pasculli