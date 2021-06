Amministrative, il centrodestra si ricompatta con Francesco Turco candidato sindaco

Per le prossime elezioni comunali a Torricella, il centrodestra si presenterà compatto sanando così la frattura che nel 2016 ha regalato la vittoria al centrosinistra. I due movimenti civici “Uniti per il territorio” e “Per Torricella”, hanno infatti annunciato che correranno puntando sul candidato unico nella persona del primario del pronto soccorso di Manduria, Francesco Turco.

La decisione è stata presa all’unanimità dopo che i due gruppi avevano avviato una serie di consultazioni all’interno delle rispettive forze politiche.

“I disastri dell’attuale compagine amministrativa sono noti a tutti ed è doveroso un cambio di guardia per riportare Torricella al posto che merita nel versante orientale della provincia ionica”, si legge nella nota firmata congiuntamente dai portavoce dei due gruppi, Francesco Depascale e Emidio De Pascale.

Nelle passate elezioni amministrative del 2016, i due gruppi erano contrapposti con proprie liste, facilitando così l’elezione dell’attuale sindaco, Michele Schifone, che veniva eletto pur rappresentando una minoranza nell’elettorato torricellese.

In quella tornata i candidati erano tre: Schifone per il centrosinistra che ottenne il 42,2% dei votanti; Francesco Turco (Uniti per il territorio) che ottenne il 29,7% e Emidio De Pascale (Per Torricella) che raggiunse il 28,1%. Insieme avrebbero raggiunto il 57,8%.

Dall’altra parte, quasi certa ma non ancora ufficializzata, la riconferma del sindaco uscente. Non è da escludere comunque un avvicendamento con l’ex consigliere regionale Giuseppe Turco il cui nome era circolato insistentemente negli ambienti dell’attuale maggioranza.