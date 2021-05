Vaccino contro il Covid ai maturandi anche in Puglia

Domenica 30 maggio partono in Puglia le vaccinazioni per i maturandi. Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia MIchele Emiliano. «Siamo stati la prima regione italiana a mettere in sicurezza col vaccino il personale scolastico - afferma - adesso possiamo avviare anche la vaccinazione della popolazione studentesca partendo dai chi sta per sostenere gli esami di maturità».

I vaccini necessari saranno quelli in arrivo da Roma senza toccare la programmazione delle altre fasce di popolazione. «Aprire ai più giovani - dichiara Emiliano - è un segnale di incoraggiamento e speranza per tutti».

La Regione attraverso l’Ufficio scolastico regionale, contatterà le scuole e programmerà giornate di vaccinazioni, procedendo scuola per scuola, in modo da regolare il flusso in base alle dosi di vaccino disponibili. I maturandi minorenno dovranno essere accompagnati dai propri genitori.