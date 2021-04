La Voce tra i big dell'informazione italiana: è record di interazioni social

La notizia di Sabrina Ferilli che si offre volontaria per aiutare economicamente il lavoratore tarantino licenziato da ArcelorMittal ha fatto il giro del web. I nostri lettori hanno premiato il nostro lavoro facendo registrare sulla pagina facebook numeri da capogiro: il post indica infatti un totale di 8386 “mi piace”, 439 commenti e 1668 condivisioni, al pari di altri autorevoli siti d'informazione.

Analizzando le interazioni che gli utenti facebook hanno con i maggiori siti d'informazione (attraverso i "mi piace", i commenti e le condivisioni), abbiamo notato con enorme soddisfazione come i nostri lettori abbiano preferito fare affidamento alla nostra “piccola” pagina (che conta quasi 31mila seguaci) rispetto a colonne portanti dell’informazione con milioni di followers, come il Corriere della Sera, La Repubblica o TPI.

Abbiamo così voluto confrontare i numeri registrati sulla nostra pagina Facebook con quelli dei quotidiani italiani più importanti, con dei risultati soprendenti per un sito d'informazione locale. In queste classifiche – ordinate per numero di “mi piace”, di commenti e di condivisioni – notiamo che abbiamo ricevuto più likes e più commenti de "La Repubblica", del "Corriere della Sera" e de "Il Fatto Quotidiano".

"Mi piace" - Quarto posto

Quotidiani Mi piace Commenti Condivisioni fanpage.it 93744 9066 8133 The Huffpost 10573 450 618 Sky TG24 10282 594 425 La Voce di Manduria 8386 439 1668 La Repubblica 6736 455 453 Corriere della Sera 3322 150 145 La Repubblica Bari 2845 206 497 TPI 859 34 38 Blasting News 449 35 24 Il Fatto Quotidiano 119 10 13

"Commenti" - Quinto posto

Quotidiani Mi piace Commenti Condivisioni fanpage.it 93744 9066 8133 Sky TG24 10282 594 425 La Repubblica 6736 455 453 The Huffpost 10573 450 618 La Voce di Manduria 8386 439 1668 La Repubblica Bari 2845 206 497 Corriere della Sera 3322 150 145 Blasting News 449 35 24 TPI 859 34 38 Il Fatto Quotidiano 119 10 13

"Condivisioni" - Secondo posto

Quotidiani Mi piace Commenti Condivisioni fanpage.it 93744 9066 8133 La Voce di Manduria 8386 439 1668 The Huffpost 10573 450 618 La Repubblica Bari 2845 206 497 La Repubblica 6736 455 453 Sky TG24 10282 594 425 Corriere della Sera 3322 150 145 TPI 859 34 38 Blasting News 449 35 24 Il Fatto Quotidiano 119 10 13

Antonio Dinoi