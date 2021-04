Covid, anche giovanissimi contagiati a Sava, il sindaco invita alla prudenza

A Sava aumentano i contagi anche tra i giovanissimi. Lo ha annunciato il sindaco Dario Iaia in un post pubblicato su Facebook in cui raccomanda la popolazione alla massima cautela e al rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Di seguito il testo.

Questi dati, anche alla luce della quasi saturazione dei posti a disposizione negli ospedali, deve farci riflettere e comprendere che è necessario continuare a porre in essere un comportamento responsabile, indossando sempre la mascherina, mantenendo la distanza dagli altri, limitando al massimo i contatti, anche con i nostri parenti ed amici, soprattutto se anziani, ad uscire il meno possibile e solo quando è necessario, con la speranza che la campagna vaccinale decolli finalmente».

«L’ultimo report trasmessoci dalla Prefettura di Taranto, relativo al 09 aprile 2021, riporta un incremento dei contagi nel nostro paese: siamo a 92 concittadini positivi al coronavirus ed altrettanti 92 in isolamento domiciliare. 14 sono i contagiati positivi di età inferiore a 15 anni.

Sempre nella stessa comunicazione il primo cittadino savese annuncia che nel suo comune sono iniziate le vaccinazioni domiciliari agli ultraottantenni impossibilitati a muoversi. Ecco il testo.

«Sono finalmente iniziate le vaccinazioni domiciliari in favore degli anziani ultraottantenni e dei soggetti fragili che ne avevano fatto richiesta.

L’amministrazione comunale, oltre al palazzetto dello sport, ha messo a disposizione dei medici di base e dei farmacisti “la casa del gusto” per effettuare le vaccinazioni. Siamo in attesa di avere riscontro in merito».