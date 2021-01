Usa, sostenitori di Trump invadono il Congresso

Assalto al Congresso a Washington da parte dei sostenitori di Trump nel giorno della certificazione della vittoria di Biden alle elezioni Usa. Gruppi di manifestanti hanno fatto irruzione dentro il complesso di Capitol Hill a Washington, dove il Congresso era riunito in sessione congiunta per certificare l’elezione di Joe Biden. Spari da parte degli agenti, una persona è rimasta ferita da arma da fuoco durante l’irruzione. Agenti Fbi sono entrati armati nel Congresso mentre la Guardia Nazionale della Virginia è stata inviata a Washington. Diversi poliziotti ferirti negli scontri. Dopo aver dichiarato l’elezione di Biden illegittima, Trump ha esortato i suoi alla calma senza però condannare l’assalto. Capitol hill in lockdown mentre a Washingotn scatta il coprifuoco da stasera.

Assalto al Congresso a Washington da parte dei sostenitori di Trump nel giorno della certificazione della vittoria di Biden alle elezioni Usa. Gruppi di manifestanti hanno fatto irruzione dentro il complesso di Capitol Hill a Washington, dove il Congresso era riunito in sessione congiunta per certificare l’elezione di Joe Biden. Spari da parte degli agenti, una persona è rimasta ferita da arma da fuoco durante l’irruzione. Agenti Fbi sono entrati armati nel Congresso mentre la Guardia Nazionale della Virginia è stata inviata a Washington. Diversi poliziotti ferirti negli scontri. Dopo aver dichiarato l’elezione di Biden illegittima, Trump ha esortato i suoi alla calma senza però condannare l’assalto. Capitol hill in lockdown mentre a Washingotn scatta il coprifuoco da stasera.

L'ormai ex vicepresidente Mike Pence si smarca dalla cautela di Trump ed è durissimo nei confronti delle persone che hanno invaso Capitol Hill: "Le proteste devono cessare e devono cessare ora. È diritto di ogni americano protestare, ma chi ha invaso il Congresso sarà perseguito a norma di legge e punito duramente".

Il presidente Donald Trump ha ordinato l'intervento della guardia nazionale per fermare le proteste scoppiate al Campidoglio contro la certificazione della vittoria di Joe Biden. Lo rende noto la Casa Bianca. In precedenza anche il vice presidente americano Mike Pence aveva rivolto via Twitter un appello ai manifestanti: "La violenza e la distruzione che stanno avvenendo al Campidoglio Usa devono fermarsi e devono fermarsi ora. Tutti coloro coinvolti devono rispettare gli agenti delle forze dell'ordine e lasciare subito l'edificio. La protesta pacifica è diritto di ogni americano ma questo attacco al nostro Campidoglio non sarà tollerato e le persone coinvolte saranno perseguite al livello massimo consentito dalla legge"