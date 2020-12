Progressisti: concessioni demaniali, il sindaco revochi la delibera

Il gruppo dei Progressisti in Consiglio comunale chiede la revoca degli atti che permettono la proroga sino al 2033 di tutte le concessioni demaniali del litorale manduriano. «E’ importante sottolineare – si legge in un comunicato dei Progressisti - che per il Comune di Manduria è in corso l’approvazione dello strumento di pianificazione demaniale, il Piano delle Coste, che stabilirà dove e quanti stabilimenti potranno insediarsi sul territorio. Sarebbe davvero contraddittorio se, prima dell’approvazione di tale strumento, si “bloccassero” le concessioni già esistenti per un periodo così lungo, chiudendo così la strada a tante nuove possibili iniziative imprenditoriali, magari anche intraprese da giovani della nostra terra».

Il gruppo di opposizione proponendo quindi «una più ragionevole proroga di soli tre anni, così come ad esempio già stabilito dall’Amministrazione Comunale di Lecce, che – scrive - da una parte consente comunque continuità di gestione agli attuali concessionari per un periodo congruo e dall’altra non chiude completamente le porte alla libera concorrenza. In attesa – ricordano i Progressisti - che il Governo provveda ad emanare la nuova normativa nazionale sulla questione».

«Un’amministrazione capace – conclude la nota del gruppo - dovrebbe essere in grado di contemperare tutte le esigenze in campo, ma l’amministrazione Pecoraro pare invece erogare proroghe di concessioni stando solo al dettato della norma senza aver minimamente posto prima sul tavolo delle commissioni consiliari competenti una più ampia discussione sull’argomento, ai fini di una decisione più consapevole e che politicamente potesse coinvolgere i consiglieri comunali. Ma oramai abbiamo ben chiaro che i consiglieri comunali di maggioranza hanno assunto il ruolo di alza braccia senza alcuna minima volontà di svolgere il ruolo che a loro spetta».