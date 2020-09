Ballottaggio tra Breccia e Pecoraro (in attesa dei risultati reali delle urne)

Mimmo Breccia 32,62 %

Gregorio Pecoraro 24,11 %

Domenico Sammarco 18,43%

Lorenzo Bullo 13,23 %

Dario Duggento 5,67 %

Leonardo Moccia 1,41 %

Indecisi 2,39 %

Nessuno 2,14 %

Sono questi i risultati delle 17 rilevazioni effettuate, in orari diversi, nelle giornate di sabato scorso, ieri ed oggi sulla pagina Facebook de La Voce di Manduria.

Su un totale di circa 500 preferenze anonime, la percentuale più alta è stata catturata dal candidato sindaco Mimmo Breccia, che ha staccato di 8 punti Gregorio Pecoraro, distanziando nettamente gli altri quattro candidati.

E’ bene sottolineare come questi dati non debbano essere considerati né come exit poll né come frutto di un vero sondaggio in quanto la ricerca non contiene i criteri scientifici che li caratterizzano. Inoltre, la rilevazione faceva esplicito riferimento solo al gradimento dei singoli candidati sindaco e non alle liste ed ai candidati consiglieri ad essi collegati.

Nell’elaborazione dei dati non sono state conteggiate le “curve anomale di click”: non stati tenuti in considerazione, cioè, quei picchi di voti arrivati in un lasso di tempo ristrettissimo (pochi secondi, frutto quindi di furbizie e tentativi di falsare le rilevazioni) tutti indirizzati allo stesso candidato.

Probabile, pertanto, che queste percentuali si discostino notevolmente dai dati ufficiali che arriveranno nelle prossime ore, ma più saranno diversi più sarà interessante notare come e chi ha impostato una campagna elettorale più sensata e aderente alle necessità comunicative dei manduriani: sarà interessante verificare, ad esempio, se quei candidati che hanno preferito battere più le strade digitali dei social anziché le piazze e le vie cittadine abbiano fatto la scelta giusta ed elettoralmente più appagante o se, al contrario, i candidati meno presenti sul web ma più attivi “fisicamente” tra i manduriani con modalità storicamente più rodate (ad esempio i classici incontri nei “caseggiati”) abbiano invece adottato la strategia vincente. Non sempre in “like” ed un click su un social corrispondono a dei voti reali, ma spesso queste tendenze sono utili a spiegare dinamiche molto diverse, anche in netto contrasto tra loro.

Altro fattore fondamentale da verificare ed analizzare anche in base ai dati scaturiti da queste rilevazioni, sarà, come sempre avviene in tornate elettorali come questa, il peso, in un senso o nell’altro, delle liste elettorali collegate ad ogni candidato sindaco. Quali liste faranno da traino e saranno un valore aggiunto e quali, invece, rappresenteranno una penalità o addirittura una zavorra per i candidati a primo cittadino manduriano? Anche perché, si sa, la stabilità politica e la durata quinquennale di un mandato da sindaco dipendono soprattutto dalla qualità dei consiglieri eletti al consiglio comunale.

Gabrio Distratis