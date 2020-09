Morgante: Il depuratore rischia di diventare una cattedrale nel deserto

«Il depuratore di Manduria scaricherà veramente a mare? Vogliamo chiarezza da parte di Emiliano».

A chiederlo è il consigliere regionale uscente Luigi Morgante che prende così parola dopo la notizia di bocciatura da parte del Ministero della deroga chiesta dalla Regione Puglia per permettere lo scarico al suolo.



«Ad oggi – scrive Morgante - ci sono 8 milioni di lavori già spesi per un depuratore che non prevede una condotta sottomarina ed è previsto circa un milione e mezzo per una maggiore affinazione del refluo, acqua pura che finirebbe nelle vasche. Ci sarebbe lo spreco di risorse pagate dai cittadini per un progetto che deve essere rivisto e un’opera pubblica che diventerebbe una cattedrale nel deserto». Morgante conclude: «La comunicazione del Ministero è arrivata come un fulmine a ciel sereno e non si capisce se contesti lo scarico di emergenza o addirittura la condotta sottomarina. Chiediamo al presidente Emiliano di spiegare chiaramente ai cittadini di Manduria, Sava e Avetrana cosa intende fare per il progetto».