Speciale Elezioni 2020
La lista
Scelta comune
I nomi
SCELTA COMUNE per Sammarco sindaco
MARIANGELA BARLETTA
SILVIA NOEMI BIASCO
COSIMO BORGIA
CARMELA BRUNETTI
ANTONIO CAPOGROSSO
FABIANO COMES
MARIA TERESA COPPOLA
CECILIA DE BARTHOLOMAEIS detta CECILIA
SERGIO DI SIPIO
MICHELE ARCANGELO DILORENZO
COSIMO DINOI
LOREDANA INGROSSO
PASQUALE LONOCE
MARCO MAZZA SANTOMARTINO
EMILIANO PACIFICO
MARIA INES SANTA PASANISI
FRANCESCO PASTORELLI
TIZIANA PERRUCCI
GIUSEPPE EMANUELE QUARANTA
GLORIA ANNA SARACINO
ALESSIA CARMEN SCARAFILE
LUIGI STANO
FRANCESCA STRANIERI
NICOLA TASSIELLI