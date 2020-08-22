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Manduria sabato 22 agosto 2020
di La Redazione
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Scelta comune © La Voce di Manduria

SCELTA COMUNE per Sammarco sindaco

MARIANGELA BARLETTA

SILVIA NOEMI BIASCO

COSIMO BORGIA

CARMELA BRUNETTI

ANTONIO CAPOGROSSO

FABIANO COMES

MARIA TERESA COPPOLA

CECILIA DE BARTHOLOMAEIS detta CECILIA

SERGIO DI SIPIO

MICHELE ARCANGELO DILORENZO

COSIMO DINOI

LOREDANA INGROSSO

PASQUALE LONOCE

MARCO MAZZA SANTOMARTINO

EMILIANO PACIFICO

MARIA INES SANTA PASANISI

FRANCESCO PASTORELLI

TIZIANA PERRUCCI

GIUSEPPE EMANUELE QUARANTA

GLORIA ANNA SARACINO

ALESSIA CARMEN SCARAFILE

LUIGI STANO

FRANCESCA STRANIERI

NICOLA TASSIELLI

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